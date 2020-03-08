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      Моторошна ДТП на Тернопільщині: постраждала дитина і четверо дорослих – фото

      - Читать новость на русском
      Аварія на Тернопільщині / tp.npu.gov.ua

      Біля села Ангелівка, що на Тернопільщині, у неділю, 8 березня, сталася ДТП за участю двох автомобілів. В результаті аварії п'ятеро людей, серед яких дитина, отримали травми.

      Аварія сталася у неділю близько 8 ранку на ділянці автодороги Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам'янка, повідомляє пресслужба поліції Тернопільської області.

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      Що відомо про обставини аварії на Тернопільщині

      • Автомобіль "ЗАЗ Таврія" занесло на мокрому асфальті і викинуло на смугу зустрічного руху.
      • Відомо, що водію "Таврії" було 25 років. За попередньою інформацією поліції, він не впорався з керуванням.
      • В результаті такого маневру автомобіль врізався у Volkswagen Vento під керуванням львів'янина.
      • Постраждали водій і троє пасажирів автомобіля ЗАЗ, а також 4-річний хлопчик з Volkswagen.
      • Ще до прибуття рятувального підрозділу потерпілих з автомобілів витягнули свідки події.

       

      ДТП біля Тернополя / Фото ДСНС

      Село Ангелівка на карті:

      Статистика ДТП у 2019 роціВ Україні у 2019 році сталося 160 тисяч 675 ДТП. Цікаво, що найчастіше ДТП трапляються у п'ятницю та суботу близько 17 години.

      Минулого року в результаті аварій загинули 3 454 людини, серед яких 164 дитини. Ще 32 736 людей отримали травми.

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Аварії та ДТП Новини України Поліція Тернопіль
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