Одна из худших ДТП в истории Словакии, погибли 13 человек: фото и видео

Неподалеку от города Нитра, что на западе Словакии, масштабная авария унесла жизни 13 человек, среди них – 4 ребенка.

Об этом сообщила пресс-служба пожарно-спасательных корпусов Словакии. Известно, что грузовик, перевозивший камни, столкнулся с автобусом и тот вылетел в кювет.

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Известно, что автобус перевозил много школьников, которые возвращались домой. По предварительным данным, детей среди погибших – 4, еще 17 человек ранены.



Жуткое ДТП в Словакии / Фото AP

Через трагедию премьер Словакии Петер Пеллегрини даже прервал визит на Кипр.

"Я хочу выразить свои соболезнования семьям погибших. Я верю, что раненные в хороших руках. Это одна из худших ДТП в истории страны", – сказал премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини.



Автобус со школьниками слетел в кювет / Фото Prezidium HaZZ



4 школьника погибли в ДТП / Фото AP



В ДТП всего погибли 12 человек / Фото AP