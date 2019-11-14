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      Одна из худших ДТП в истории Словакии, погибли 13 человек: фото и видео

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      Жуткое ДТП в Словакии
      Жуткое ДТП в Словакии / AP

      Неподалеку от города Нитра, что на западе Словакии, масштабная авария унесла жизни 13 человек, среди них – 4 ребенка.

      Об этом сообщила пресс-служба пожарно-спасательных корпусов Словакии. Известно, что грузовик, перевозивший камни, столкнулся с автобусом и тот вылетел в кювет.

      К слову: На Львовщине школьный автобус попал в аварию: много пострадавших

      Известно, что автобус перевозил много школьников, которые возвращались домой. По предварительным данным, детей среди погибших – 4, еще 17 человек ранены.

      словаччина дтп
      Жуткое ДТП в Словакии / Фото AP

      Через трагедию премьер Словакии Петер Пеллегрини даже прервал визит на Кипр.

      "Я хочу выразить свои соболезнования семьям погибших. Я верю, что раненные в хороших руках. Это одна из худших ДТП в истории страны", – сказал премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини.

      словаччина
      Автобус со школьниками слетел в кювет / Фото Prezidium HaZZ

      словаччина
      4 школьника погибли в ДТП / Фото AP

      дтп словаччина
      В ДТП всего погибли 12 человек / Фото AP

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Аварии и ДТП Жертвы Дети и несовершеннолетние Словакия
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