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      Одна з найгірших ДТП в історії Словаччини, загинули 13 осіб: фото та відео

      2582 Читать новость на русском
      Жахлива ДТП у Словаччині
      Жахлива ДТП у Словаччині / AP

      Неподалік міста Нітра, що на заході Словаччини, масштабна аварія забрала життя 13 людей, серед них – 4 дитини.

      Про це повідомила пресслужба пожежно-рятувальних корпусів Словаччини. Відомо, що вантажівка, яка перевозила каміння, зіштовхнулася з автобусом і той вилетів у кювет.

      До слова: На Львівщині шкільний автобус потрапив в аварію: багато постраждалих

      Відомо, що автобус перевозив багато школярів, які повертались додому.  За попередніми даними, дітей серед загиблих – 4, ще 17 людей поранені.

      словаччина дтп
      Страшна ДТП в Словаччині / Фото AP

      Через трагедію прем’єр Словаччини Петер Пеллегріні навіть перервав візит на Кіпр.

      "Я хочу висловити свої співчуття родинам загиблих. Я вірю, що поранені у добрих руках. Це одна з найгірших ДТП в історії країни", – сказав прем'єр-міністр Словаччини Петер Пеллегріні.

      словаччина
      Автобус з школярами злетів в кювет / Фото Prezidium HaZZ

      словаччина
      4 школярі загинули в ДТП / Фото AP

      дтп словаччина
      В ДТП загалом загинули 12 осіб / Фото AP

       

      blog_ava
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Словаччина Діти і неповнолітні Жертви Аварії та ДТП
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