Одна з найгірших ДТП в історії Словаччини, загинули 13 осіб: фото та відео
Неподалік міста Нітра, що на заході Словаччини, масштабна аварія забрала життя 13 людей, серед них – 4 дитини.
Про це повідомила пресслужба пожежно-рятувальних корпусів Словаччини. Відомо, що вантажівка, яка перевозила каміння, зіштовхнулася з автобусом і той вилетів у кювет.
До слова: На Львівщині шкільний автобус потрапив в аварію: багато постраждалих
Відомо, що автобус перевозив багато школярів, які повертались додому. За попередніми даними, дітей серед загиблих – 4, ще 17 людей поранені.
Страшна ДТП в Словаччині / Фото AP
Через трагедію прем’єр Словаччини Петер Пеллегріні навіть перервав візит на Кіпр.
"Я хочу висловити свої співчуття родинам загиблих. Я вірю, що поранені у добрих руках. Це одна з найгірших ДТП в історії країни", – сказав прем'єр-міністр Словаччини Петер Пеллегріні.
Автобус з школярами злетів в кювет / Фото Prezidium HaZZ
4 школярі загинули в ДТП / Фото AP
В ДТП загалом загинули 12 осіб / Фото AP
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