Одна з найгірших ДТП в історії Словаччини, загинули 13 осіб: фото та відео

Неподалік міста Нітра, що на заході Словаччини, масштабна аварія забрала життя 13 людей, серед них – 4 дитини.

Про це повідомила пресслужба пожежно-рятувальних корпусів Словаччини. Відомо, що вантажівка, яка перевозила каміння, зіштовхнулася з автобусом і той вилетів у кювет.

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Відомо, що автобус перевозив багато школярів, які повертались додому. За попередніми даними, дітей серед загиблих – 4, ще 17 людей поранені.



Страшна ДТП в Словаччині / Фото AP

Через трагедію прем’єр Словаччини Петер Пеллегріні навіть перервав візит на Кіпр.

"Я хочу висловити свої співчуття родинам загиблих. Я вірю, що поранені у добрих руках. Це одна з найгірших ДТП в історії країни", – сказав прем'єр-міністр Словаччини Петер Пеллегріні.



Автобус з школярами злетів в кювет / Фото Prezidium HaZZ



4 школярі загинули в ДТП / Фото AP



В ДТП загалом загинули 12 осіб / Фото AP