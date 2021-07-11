"Жыве Беларусь": украинцы на Atlas Weekend поддержали соседей, страдающих от диктатуры
Источник:телеграм-канал "Белсат"
На крупнейшем в Западной Европе музыкальном фестивале прозвучали лозунги "Жыве Беларусь". Таким образом украинцы решили поддержать белорусов, которые сейчас страдают от режима Александра Лукашенко.
Бело-красно-белые флаги развернули во время выступления белорусской группы Nizkiz на фестивале Atlas Weekend 10 июля в Киеве.
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На обнародованных в сети кадрах видно, как в начале выступления белорусской группы небольшая группа людей начинает скандировать лозунг "Жыве Беларусь". Со временем идею подхватывает все больше и больше людей. Часть из них даже развернули бело-красно-белые флаги, которые уже стали символом борьбы за свободу в Беларуси.
Лица исполнителей Nizkiz было трудно разглядеть, но их реакция говорила о том, что они были поражены перформансом. Толпа в ответ улыбалась и аплодировала.
Что известно о группе Nizkiz
Это легендарная рок-группа, которая поддерживает белорусов в борьбе против диктаторского режима Александра Лукашенко. Ранее они выпустили клип на песню "Правели", посвященный протестам в Минске. В нем приняли участие сотни белорусов.