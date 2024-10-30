Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что зимний сезон 2024 года будет решающим для страны. Об этом он говорил во время своего интервью журналистам стран Северной Европы.

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Почему в Украине могут возникнуть проблемы зимой

Они связаны с тем, что Украине угрожают блэкауты и другие трудности.

Зеленский также добавил, что партнеры предоставили Украине лишь 10% обещанной технической помощи.

Когда нам сказали, что не могут взять нас в НАТО в состоянии войны, но взамен пообещали 6 – 7 систем для защиты неба. Нельзя сравнивать эти вещи, но во время войны мы согласились, потому что нам надо сохранить себя. И эти системы для нас очень важны. Но мы до сих пор не получили и не можем рассчитывать на эту большую поддержку ПВО в отопительный сезон,

– подчеркнул президент.

Он также подчеркнул опасность присутствия северокорейских солдат на территории России и важность решительной реакции мира на этот факт.

Обратите внимание! Кроме того, он сосредоточил внимание на потребности Украины в дальнобойном оружии, своевременных поставках от партнеров, а также на перспективах ближайшего будущего, Плане победы и мирных переговорах.

В Украине из-за увеличения нагрузки на электросети ожидаются отключения света примерно через 2 недели.