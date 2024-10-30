Президент України Володимир Зеленський заявив, що зимовий сезон 2024 року буде вирішальним для країни. Про це він говорив під час свого інтерв'ю журналістам країн Північної Європи.

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Чому в Україні можуть виникнути проблеми взимку

Вони пов'язані з тим, що Україні загрожують блекаути та інші труднощі.

Зеленський також додав, що партнери надали Україні лише 10% обіцяної технічної допомоги.

Коли нам сказали, що не можуть взяти нас до НАТО у стані війни, але натомість пообіцяли 6 – 7 систем для захисту неба. Не можна порівнювати ці речі, але під час війни ми погодились, бо нам треба зберегти себе. І ці системи для нас дуже важливі. Але ми досі не отримали й не можемо розраховувати на цю велику підтримку ППО в опалювальний сезон,

– наголосив президент.

Він також підкреслив небезпеку присутності північнокорейських солдатів на території Росії та важливість рішучої реакції світу на цей факт.

Зверніть увагу! Крім того, він зосередив увагу на потребі України в далекобійній зброї, своєчасних постачаннях від партнерів, а також на перспективах найближчого майбутнього, Плані перемоги та мирних переговорах.

В Україні через збільшення навантаження на електромережі очікуються відключення світла приблизно через 2 тижні.