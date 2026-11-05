Теплее, чем обычно: климатолог рассказала, какой зимы ожидать в Украине

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Об этом рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух в интервью "РБК-Украина".

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Где ожидаются самые высокие и самые низкие температуры

Климатические расчеты проводят мировые прогностические центры. Такие данные показывают отклонения от средних многолетних значений за 30-летние периоды.

Анализ расчетов мировых прогностических центров свидетельствует, что зима в Украине может быть теплее климатической нормы в среднем на 1 – 2 градуса– сообщила Балабух.

Климатолог пояснила, что часть расчетов также указывает на значения в пределах климатической нормы. "Но ни одна численная модель не прогнозирует среднюю за зиму температуру ниже нормы", – отметила специалист.

По словам Балабух, самые высокие средние показатели прогнозируются в южных областях, на Закарпатье, в Кировоградской области и в Днепропетровской области. В этих регионах средняя температура воздуха за зиму может колебаться в пределах от 0 до +2 градусов.

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Самые низкие температуры ожидаются на северо-востоке страны и в высокогорье Карпат. Там средний показатель может составить минус 3 – 4 градуса и ниже.

Такие цифры, отметила Балабух, означают преобладание соответствующей среднесуточной температуры в течение зимы на определенной территории. Специалисты не исключают и вторжения арктического воздуха, однако оно, скорее всего, окажется кратковременным.

Между тем в конце первой рабочей недели ноября ожидается похолодание. На Левобережье может пойти первый снег, а ночью температура местами опустится ниже нуля.