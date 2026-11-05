Тепліша за норму: кліматологиня розповіла, якої зими чекати в Україні

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Про це розповіла завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух в інтерв'ю "РБК-Україна".

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Де очікуються найвищі та найнижчі температури

Кліматичні розрахунки проводять світові прогностичні центри. Такі дані показують відхилення від середніх багаторічних значень за 30-літні періоди.

Аналіз розрахунків світових прогностичних центрів свідчить, що зима в Україні може бути теплішою за кліматичну норму в середньому на 1 – 2 градуси– повідомила Балабух.

Кліматологиня пояснила, що частина розрахунків також свідчить про значення в межах кліматичної норми. "Але жодна чисельна модель не прогнозує середню за зиму температуру нижчою за норму", – зазначила спеціалістка.

За словами Балабух, найвищі середні показники прогнозують у південних областях, на Закарпатті, Кіровоградщині та в Дніпропетровській області. У цих регіонах середня за зиму температура повітря може коливатися в межах від 0 до +2 градусів.

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Найнижчі температури очікуються на північному сході країни та на високогір'ї Карпат. Там середній показник може становити мінус 3 – 4 градуси і нижче.

Такі цифри, зауважила Балабух, означають переважання відповідної середньодобової температури протягом зими на певній території. Фахівці не виключають й затоків арктичного повітря, проте вони, найімовірніше, виявляться короткочасними.

Тим часом наприкінці першого у листопаді робочого тижня очікується похолодання. На Лівобережжі може йти перший сніг, а вночі температура місцями опуститься нижче нуля.