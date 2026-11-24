Погода

Об этом NV сообщила директор Украинского гидрометеорологического центра Вероника Филоненко.

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Расчеты специалистов и климатические изменения

По словам директора Укргидрометцентра, на температурный фон сезона частично влияют процессы Эль-Ниньо. В то же время это не означает, что холодов удастся избежать: "В какой-то январский день у нас может быть как +15, а в какой-то – наоборот, -15 градусов", – добавила Филоненко.

Самым холодным периодом зимы традиционно считается февраль, говорит Филоненко. Впрочем, дать точный прогноз настолько заранее синоптики пока не могут.

Для составления сезонных прогнозов эксперты используют статистические данные, такие как наблюдения за последние 100 лет. Также учитываются расчеты ведущих мировых метеорологических центров, анализирующих макроциркуляцию атмосферы.

Начальница отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Наталья Птуха отметила, что большинство зим в течение последнего десятилетия оказывались теплее нормы. В частности, в сезоне 2019–2020 годов метеорологическая зима на территории Украины так и не наступила.

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Климатические изменения фиксировались и в течение текущей осени. По приведенным данным, среднемесячная температура воздуха в октябре в Киеве достигла +11,8 градуса, что на 3,2 градуса превысило климатическую норму.

Кстати, в конце ноября в Украине ожидается похолодание. В начале последней недели осени ряд областей может засыпать снегом и мокрым снегом. Ближе к выходным осадки прекратятся, и в стране установится морозная погода.