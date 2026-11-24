Погода

Про це NV повідомила директорка Українського гідрометеорологічного центру Вероніка Філоненко.

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Розрахунки фахівців та кліматичні зміни

За словами директорки Укргідрометцентру, на температурний фон сезону частково впливають процеси Ель-Ніньйо. Водночас це не означає, що холодів вдасться уникнути: "Якогось січневого дня у нас може бути як +15, а якогось – навпаки, -15 градусів", додала Філоненко.

Найхолоднішим періодом зими традиційно вважається лютий, каже Філоненко. Утім, настільки завчасно надати точний прогноз синоптики поки не можуть.

Для формування сезонних прогнозів експерти використовують статистичні дані, такі як спостереження за останні 100 років. Також до уваги беруться розрахунки провідних світових метеорологічних центрів, що аналізують макроциркуляцію атмосфери.

Начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Укргідрометцентру Наталія Птуха зауважила, що більшість зим упродовж останнього десятиліття виявлялися теплішими за норму. Зокрема, у сезоні 2019 – 2020 років метеорологічна зима на території України так і не настала.

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Кліматичні зміни фіксували й протягом поточної осені. За наведеними даними, середньомісячна температура повітря у жовтні в Києві сягнула +11,8 градуса, що на 3,2 градуса перевищило кліматичну норму.

До слова, наприкінці листопада в Україні очікується похолодання. На початку останнього тижня осені низку областей може засипати снігом та мокрим снігом. Ближче до вихідних опади припиняться і в країні встановиться морозна погода.