В результате аварии в канадской компании пассажирских поездов VIA Rail отметили, что все поезда между Торонто и Оттавой и Торонто и Монреалем отменили. Это касается, в частности, направлений, запланированных на 26 декабря.

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Какие последствия непогоды

Сотни людей провели около 12 часов в поездах, застрявших в сугробах. До сих пор более 100 тысяч пользователей в провинциях Квебек и Онтарио остаются без электроэнергии.

Более того, снегопад вызвал масштабное ДТП с участием 100 автомобилей. Существенные задержки на железной дороге продолжаются с 24 декабря, когда на большинстве территории Канады начался снежный шторм.

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Сотни людей были вынуждены провести до 12 часов в поездах, застрявших в сугробах. До сих пор более 100 тысяч пользователей в провинциях Квебек и Онтарио остаются без электроэнергии.

Зимний шторм в Канаде / Фото Спенсер Колби

В нескольких провинциях ожидаются неблагоприятные погодные условия и отключение электроэнергии, которое будет продолжаться в течение недели.

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В США бурлит снежная буря: что известно

Мощный зимний шторм, принесший сильный мороз и снегопады, охватил большую часть территории США, на которой проживает около 250 миллионов человек Предупреждения об экстремальных погодных условиях действуют в 12 штатах США.

Сильные морозы, шквальный ветер и обильные снегопады уже стали. причиной гибели 23 человек. Более полутора миллионов жителей страны остались без электричества, а накануне в пятницу отменили сотни рейсов.

Мощный зимний шторм охватил территорию более 3200 км – от Техаса до Квебека. Значительная территория Канады также оказалась во власти зимнего шторма.

Большинство территории Канады – от Британской Колумбии до Ньюфаундленда – оказались в условиях суровых холодов. Жителей предупреждают о дальнейшем ухудшении погоды.