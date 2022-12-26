Внаслідок аварії у канадській компанії пасажирських поїздів VIA Rail зазначили, що всі потяги між Торонто й Оттавою та Торонто й Монреалем скасували. Це стосується, зокрема, сполучень, які заплановані на 26 грудня.

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Які наслідки негоди

Сотні людей провели близько 12 годин у потягах, які застрягли у заметах. Досі понад 100 тисяч користувачів у провінціях Квебек та Онтаріо залишаються без електроенергії.

Ба більше, снігопад спричинив масштабну ДТП за участі 100 автівок. До слова, суттєві затримки на залізниці тривають з 24 грудня, коли на більшості території Канади розпочався сніговий шторм.

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Сотні людей були змушені провести до 12 годин у потягах, які застрягли у заметах. Досі понад 100 тисяч користувачів у провінціях Квебек та Онтаріо залишаються без електроенергії.

Зимовий шторм у Канаді / Фото Спенсер Колбі

У кількох провінціях очікуються несприятливі погодні умови та відключення електроенергії, які триватимуть протягом тижня.

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У США вирує снігова буря: що відомо

Потужний зимовий шторм, що приніс сильний мороз та снігопади, охопив більшу частину території США, на якій проживає близько 250 мільйонів людей. Попередження про екстремальні погодні умови діють у 12 штатах США.

Сильні морози, шквальний вітер та сильні снігопади вже стали причиною загибелі 23 людей. Більше ніж півтора мільйона жителів країни залишилися без електрики, а напередодні у п'ятницю скасували сотні рейсів.

Потужний зимовий шторм охопив територію понад 3200 кілометрів – від Техасу до Квебеку. Значна територія Канади також опинилася під владою зимового шторму.

Більшість території Канади – від Британської Колумбії до Ньюфаундленду – опинилися в умовах суворих холодів. Жителів попереджають про подальше погіршення погоди.