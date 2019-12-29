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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019
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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019

      Зимняя война: какую цену Москва заплатила за свою наглость

      Конфликты 230 Читати новину українською

      В 1939 году на советско-финской границе с обеих сторон границы наготове караулили пограничники. Об угрозе полномасштабной войны уже не только говорили. По поручению фельдмаршала Маннергейма с Карельского перешейка началась эвакуация гражданского населения.

      В Рабоче-крестьянской Красной армии возле финской границы начались маневры. Официально – у них последние три дня проводились учения. 30 ноября карты легли на стол: советские войска перешли финскую границу.

      Первая часть программы: Предпосылки Зимней войны – как Финляндия противостояла СССР

      Вторжение в Финляндию происходило на всей протяженности общей границы (1600 километров). Фронтальное наступление на Карельском перешейке открывало дорогу к основным финским городам.

      А ударом в сторону, севернее Ладожского озера, советская армия хотела разрезать Финляндию пополам и заставить раздробленную финскую армию капитулировать.

      Зимова війна: Фінляндія проти СРСР
      Как происходило вторжение СССР в Финляндию

      На Карельском перешейке красноармейцам удалось пройти полсотни километров, не встретив большого сопротивления. Лишь после недели локальных побед "сталинские соколы" уперлись в первый эшелон линии Маннергейма.

      Что такое линия Маннергейма?Полоса фортификационных сооружений, которую построила Финляндия на Карельском перешейке в 1920-1930 годы на случай войны с Советским Союзом. Названа именем главнокомандующего финскими войсками в советско-финской войне Карла Густава Маннергейма.

      Строительство первых укреплений началось в 1924 году с участием французских и бельгийских инженеров. Именно на линии Маннергейма происходили самые ожесточенные бои Зимней войны.

      В это время красноармейцами были заняты первые населенные пункты в приграничье. Один из них – Териоки, ныне Зеленогорск. Там по указанию Кремля на свет появилась "Финская демократическая республика".

      Фейковую пророссийскую республику признали только СССР и его сателлиты Монголия и Тува. Ее правительство было сформировано с финских коммунистов, которые скрывались в России и смогли выжить во время сталинских чисток.

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      О своей "коронации" финский коммунист Отто Куусинен узнал за день до решения Кремля.

      Отто Куусінен
      Отто Куусинен

      Куусинен был куклой, благодаря которой Сталин планировал управлять Финляндией. Но появление "ФДР" враждебно восприняли даже финские левые. Наглость россиян, с которой они начали войну, имела обратный эффект – пестрое по политическим предпочтениям общество суоми объединилось в порыве уберечь страну.

      "Мы будем убивать вас, пока вы не начнете выполнять требования Москвы" – единственный месседж, который несли советские танки, пехота и авиация. В первый день сталинского блицкрига бомбардировщики нанесли удар по Хельсинки и нескольких других крупных финских городов.

      Тонны советского железа и зажигательных смесей сыпались на головы гражданских, убивая финнов без учета пола и возраста.

      Бомбарувадння в Гельсінкі
      Последствия бомбардировки в Хельсинки

      "Это должно сломать финский дух сопротивления. Позже немцы повторят это в битве за Англию. Бомбардировка не столько чтобы нанести удар по стратегическим целям, а чтобы сломить дух", – отметил историк Василий Павлов.

      Когда в Лиге Наций выразили обеспокоенность военными преступлениями СССР, нарком иностранных дел Вячеслав Молотов цинично убеждал, что советская авиация, если и сбрасывает что-то жителям Хельсинки, то это хлеб для рабочих, которые голодают.

      В'ячеслав Молотов
      Нарком и министр иностранных дел СССР Вячеслав Молотов

      Свои слова Молотов подтвердить не смог. Поскольку ярким доказательством служили разрушенные больницы и жилые дома в центре Хельсинки. Огласка о бомбардировке гражданских финнов требовала международной реакции.

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      14 декабря 1939 года СССР был исключен из Лиги Наций за систематические бомбардировки гражданских объектов зажигательными бомбами. Решение имело исключительно морально-этический характер и на аппетиты Советского Союза вовсе не влияло.


      Финские солдаты поднимают флаг Финляндии

      Положив сотни людей в первых атаках на линии Маннергейма, советские генералы начали тщательно готовить наступление. Чтобы проложить дорогу для танков, надо было убрать бетонные надолбы. Специальные саперные группы шли вместе с штурмовиками.

      Лишь после тяжелых потерь на минных полях войскам, которые наступили, были направлены миноискатели. Цена, которую финны заставили СССР платить за продвижение, была высока. Вместо эпических триумфальных картин Карелия все больше напоминала страшный сон Красной армии.

      Снег и мороз усложняли продвижение советских войск. Солдаты мерзли без зимнего снаряжения. Техника выходила из строя из-за переохлаждения. Иногда замерзших мертвецов финны выставляли как предостережение нападающим.


      Финны предостерегали советскую армию, показывая ее насмерть замерзших солдат

      Стратегически важными были бои за дороги. В конце года красноармейцы спланировали наступление в районе Сумма, там проходила дорога до Хельсинки и Виипури, сегодняшнего Выборга.

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      Атака началась в рождественскую ночь. Большевики надеялись, что на праздники финны расслабятся. Однако ошибались. Суоми отразились и даже перешли в контратаку. Во время танковых баталий красноармейцы хорошо познакомились с коктейлями Молотова.

      Что такое коктейль Молотова?"Граната для бедных" или на финском – polttopullo. Примитивный снаряд с зажигательной смесью, разработанный в 1937 году финнами. В стеклянную бутылку наливались этанол и бензин с добавлением дегтя, благодаря которому смесь приобретала тягучую и липкую консистенцию. Во время Зимней войны коктейли Молотова производились на алкозаводе "Раямяки", где ранее разливалась финская водка. Название связано с хвастовством Молотова: поднять бокал "за Сталина" в захваченном Хельсинки

      Линию Маннергейма советские войска смогли преодолеть лишь через 2,5 месяца, в середине февраля 1940 года. За это время на других участках фронта финны успели получить несколько блестящих побед.

      Больше – смотрите в видео.

      Обмен пленными: боевики освободили военных, которые ликвидировали главаря "народной милиции"
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      Автор: Андрей Конько
      Теги: Новости политики Конфликты История Война СССР Финляндия Политическая кухня
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