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      Зимова війна: яку ціну Москва заплатила за своє нахабство

      Конфлікти 131 Читать новость на русском

      У 1939 році на радянсько-фінському кордоні з обох боків границі напоготові чатували прикордонники. Про загрозу повномасштабної війни вже не тільки говорили. За дорученням фельдмаршала Маннергейма з Карельського перешийку почалася евакуація цивільного населення.

      В Робітничо-селянської Червоної армії біля фінського кордону почалися маневри. Офіційно – в них останні три дні відбувалися навчання. 30 листопада карти лягли на стіл: радянські війська перейшли фінський кордон.

      Перша частина програми: Передумови Зимової війни – як Фінляндія протистояла СРСР

      Вторгнення у Фінляндію відбувалося на всій протяжності спільного кордону (1600 кілометрів). Фронтальний наступ на Карельському Перешийку відкривав дорогу до основних фінських міст.

      А ударом вбік, північніше Ладозького озера, радянська армія хотіла розрізати Фінляндію навпіл і змусити роздроблену фінську армію до капітуляції

      Зимова війна: Фінляндія проти СРСР
      Як відбувалося вторгнення СРСР у Фінляндію

      На Карельському перешийку червоноармійцям вдалося пройти пів сотні кілометрів, не зустрівши великого опору. Лише після тижня локальних перемог "сталінські соколи" вперлися у перший ешелон лінії Маннергейма.

      Що таке лінія Маннергейма?Смуга фортифікаційних споруд, яку побудувала Фінляндія на Карельському перешийку у 1920–1930 роки на випадок війни із Радянським Союзом. Названа ім'ям головнокомандувача фінськими військами у радянсько-фінській війні Карла Ґустава Маннергейма.

      Будівництво перших укріплень розпочалося 1924 року за участі французьких та бельгійських інженерів. Саме на лінії Маннергейма відбувалися найзапекліші бої Зимової війни.

      В цей час червоноармійцями були зайняті перші населені пункти у прикордонні. Один із них – Теріокі, нині Зеленогорськ. Там за вказівкою Кремля на світ з'явилася "Фінська демократична республіка".

      Фейкову проросійську республіку визнали тільки СРСР та його сателіти: Монголія та Тува. Її уряд був сформований із фінських комуністів, які переховувалися в Росії і змогли вижити під час сталінських чисток.

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      Про свою "коронацію" фінський комуніст Отто Куусінен дізнався за день до рішення Кремля.

      Отто Куусінен
      Отто Куусінен

      Куусінен був лялькою, через яку Сталін планував керувати Фінляндією. Але появу "ФДР" вороже сприйняли навіть фінські ліві. Нахабство росіян, з яким вони почали війну, мало зворотний ефект – строкате за політичними вподобаннями суспільство суомі об'єдналося в пориві вберегти країну.

      "Ми вбиватимемо вас, доки ви не почнете виконувати вимоги Москви" – єдиний меседж, який несли радянські танки, піхота та авіація. В перший день сталінського бліцкригу бомбардувальники завдали удару по Гельсінкі та кількох інших великих фінських міст.

      Тонни радянського заліза і запальних сумішей сипалися на голови цивільних, вбиваючи фінів без огляду на стать і вік.

      Бомбарувадння в Гельсінкі
      Наслідки бомбардування в Гельсінкі

      "Це мало зламати фінський дух опору. Пізніше німці повторять це у битві за Англію. Бомбардування не стільки, щоб завдати удар по стратегічних цілях, а щоб зламати дух", – зазначив історик Василь Павлов.

      Коли в Лізі Націй висловили занепокоєння військовими злочинами СРСР, нарком закордонних справ В'ячеслав Молотов цинічно переконував, що радянська авіація, якщо і скидає щось жителям Гельсінкі, то це хліб для робітників, які голодують.

      В'ячеслав Молотов
      Нарком і міністр закордонних справ СРСР В'ячеслав Молотов

      Свої слова Молотов підтвердити не зміг. Оскільки яскравим доказом слугували зруйновані лікарні та житлові будинки у центрі Гельсінкі. Розголос про бомбардування цивільних фінів вимагав міжнародної реакції.

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      14 грудня 1939 року СРСР був виключений з Ліги Націй за систематичні бомбардування цивільних об'єктів запальними бомбами. Рішення мало виключно морально-етичний характер і на апетити Радянського Союзу зовсім не впливало.


      Фінські солдати підіймають прапор Фінляндії

      Поклавши сотні людей в перших атаках на лінії Маннергейма, радянські генерали почали ретельніше готувати наступи. Щоб прокласти дорогу для танків, треба було прибрати бетонні надовби. Спеціальні саперні групи йшли разом із штурмовиками.

      Лише після важких втрат на мінних полях військам, які наступили, були надіслані міношукачі. Ціна, яку фіни змусили СРСР платити за просування, була висока. Замість епічних тріумфальних картин Карелія все більше нагадувала страшний сон Червоної армії.

      Сніг і мороз ускладнювали просування радянських військ. Солдати мерзли без зимового спорядження. Техніка виходила з ладу через переохолодження. Іноді замерзлих мерців фіни виставляли як засторогу нападникам.


      Фіни застерігали радянську армію, показуючи замерзлих на смерть її солдат 

      Стратегічно важливими були бої за дороги. Наприкінці року червоноармійці спланували наступ в районі Сумма, там пролягала дорога до Гельсінкі та Вііпурі, сьогоднішнього Виборга.

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      Атака почалася у різдвяну ніч. Більшовики сподівалися, що на свята фіни розслабляться. Проте помилялися. Суомі відбилися і навіть перейшли у контратаку. Під час танкових баталій червоноармійці добре познайомилися із коктейлями Молотова.

      Що таке коктейль Молотова? "Граната для бідних" чи фінською – polttopullo. Примітивний снаряд із запальною сумішшю, розроблений у 1937 році фінами. У скляну пляшку наливалися етанол і бензин з додаванням дьогтю, завдяки якому суміш набувала тягучої і липкої консистенції. Під час Зимової війни коктейлі Молотова продукувалися на алкозаводі "Раямякі", де раніше розливалася фінська горілка. Назва пов'язана із хизуваннями Молотова: підняти келих "за Сталіна" у захопленому Гельсінкі

      Лінію Маннергейма радянські війська змогли подолати лише через 2,5 місяці, в середині лютого 1940 року. За цей час на інших ділянках фронту фіни встигли здобути кілька блискучих перемог.

      Більше – дивіться у відео.

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      Автор: Андрій Конько
      Теги: Новини політики Політична кухня Фінляндія СРСР Війна Історія Конфлікти
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