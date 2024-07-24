Ранее отец сообщил, что сын умер в результате тяжелой болезни. В УКУ уточнили, что Зиновий погиб из-за онкологии.

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Как на смерть Зиновия отреагировали в университете

С большой грустью сообщаем, что на 19-м году жизни умер Зиновий Козицкий, студент УКУ программы "Культурология", сын Максима Козицкого, председателя Львовской ОВА, большого друга и благотворителя нашего университета,

– говорится в сообщении.

В университете рассказали, что Зиновию было диагностировано онкологическое заболевание вскоре после поступления в УКУ. Родители, друзья и медики отчаянно боролись за жизнь парня, но, к сожалению, болезнь оказалась сильнее.

"Несмотря на страшный диагноз, Зиновий боролся до последнего – учился, проходил лечение, не терял веры. Преподаватели вспоминают Зиновия, как светлого и сильного человека, он очень мужественно переносил страдания", – отметили в УКУ.

Сообщество университета выразило свои искренние соболезнования семье Зиновия.