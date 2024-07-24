Известно, что сын Козицкого боролся с онкологией.

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"Лишь горе, разрывающее сердце"

24 июля в 19:00 состоится парастас за умершим парнем в храме Святой Троицы во Львове.

Отошел в вечность в результате тяжелой болезни мой сын Зиновий. Он горел жизнью и мечтами, а мы – жили им! Нет ни слов, ни покоя, только горе, разрывающее сердце,

– говорится в сообщении Максима Козицкого.

На постигшую главу ОВА трагедию отреагировал мэр Львова Андрей Садовый.

Искренне сочувствую главе военной администрации и всей семье Козыцких по поводу смерти сына Зиновия. Самая тяжелая потеря – это потеря ребенка. Сил вам пережить это горе. Светлая Память,

– говорится в сообщении Садового в Facebook.

В Украинском католическом университете, где учился Зиновий по программе "Культурология", рассказали, что у юноши обнаружили онкологию вскоре после поступления в УКУ.

Родители, друзья, медики отчаянно сражались за жизнь парня. Но, к сожалению, болезнь победила… Несмотря на страшный диагноз, Зиновий боролся до последнего – учился, проходил лечение, не терял веры. Преподаватели вспоминают Зиновия, как светлого и сильного человека, он очень мужественно переносил страдания,

– отметили в УКУ.

Справка: Похороны запланированы на 25.07.2024, 14:00. Храм Святой Троицы, Львов, ул. Тершаковцев, 11а.