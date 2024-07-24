Відомо, що син Козицького боровся з онкологією.
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Лише горе, що розриває серце
24 липня о 19:00 відбудеться парастас за померлим хлопцем у храмі Святої Трійці, що у Львові.
Відійшов у вічність внаслідок важкої хвороби мій син Зіновій. Він горів життям і мріями, а ми – жили ним! Немає ні слів, ні спокою, лише горе, що розриває серце,
– йдеться у дописі Максима Козицького.
На трагедію, яка спіткала голову ОВА відреагував мер Львова Андрій Садовий.
Щиро співчуваю голові військової адміністрації та всій родині Козицьких з приводу смерті сина Зіновія. Найважча втрата — це втрата дитини. Сил вам пережити це горе. Світла Пам’ять,
– йдеться у дописі Садового у Facebook.
В Українському католицькому університеті, де навчався Зиновій за програмою "Культурологія", розповіли, що у юнака виявили онкологію невдовзі після вступу в УКУ.
Батьки, друзі, медики відчайдушно боролися за життя хлопця. Та на жаль, хвороба перемогла… Попри страшний діагноз, Зіновій боровся до останнього – вчився, проходив лікування, не втрачав віри. Викладачі згадують Зіновія, як світлу та сильну людину, він дуже мужньо переносив страждання,
– зазначили в УКУ.