Чоловік загинув на Торецькому напрямку фронту. Він мав звання молодшого сержанта та командував стрілецьким відділенням в одній із бригад ЗСУ.

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Залишилась дружина та двоє дітей

Захисникові було 50 років. Він родом із селища Короп Новгород-Сіверського району. Він був доброю і світлою, працьовитою людиною.

У певний період чоловік їздив на заробітки, також трудився в Коропі: ставив насосні станції, проводив воду людям.

У 2023 році він пішов обороняти Україну від збройної агресії Росії. У лавах ЗСУ був командиром стрілецького відділення стрілецької роти.

Його життя обірвалося 12 липня під час виконання бойового завдання поблизу міста Торецьк Донецької області.

У воїна залишилися дружина, донька і син. Прощання відбулось 21 липня.

Редакція 24 Каналу висловлює щире співчуття рідним та близьким загиблого.