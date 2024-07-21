Чоловік загинув на Торецькому напрямку фронту. Він мав звання молодшого сержанта та командував стрілецьким відділенням в одній із бригад ЗСУ.
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Залишилась дружина та двоє дітей
Захисникові було 50 років. Він родом із селища Короп Новгород-Сіверського району. Він був доброю і світлою, працьовитою людиною.
У певний період чоловік їздив на заробітки, також трудився в Коропі: ставив насосні станції, проводив воду людям.
У 2023 році він пішов обороняти Україну від збройної агресії Росії. У лавах ЗСУ був командиром стрілецького відділення стрілецької роти.
Його життя обірвалося 12 липня під час виконання бойового завдання поблизу міста Торецьк Донецької області.
У воїна залишилися дружина, донька і син. Прощання відбулось 21 липня.