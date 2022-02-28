Адрес фейкового сайта – safelife.net.ua. Средства, которые поступят сюда – к украинским защитникам не попадут, а окажутся в карманах мошенников.

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savelife.in.ua

comebackalive.in.ua

Отметим, что только за два первых дня войны украинцы передали армии 1 миллиард 160 миллионов гривен. 560 тысяч платежей на 375 миллионов гривен поступили с карт "єПідтримка", а 900 тысяч транзакций на 785 миллионов гривен с личных карт.

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