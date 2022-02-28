Адреса фейкового сайту – safelife.net.ua. Кошти, які надійдуть сюди – до українських захисників не потраплять, а натомість опиняться в кишенях шахраїв.

До теми Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Офіційні ресурси справжнього "Повернись живим"

savelife.in.ua

comebackalive.in.ua

Зазначимо, що лише за два перші дні війни українці передали армії 1 мільярд 160 мільйонів гривень. 560 тисяч платежів на 375 мільйонів гривень надійшли з карток "єПідтримка", а 900 тисяч транзакцій на 785 мільйонів гривень з особистих карток.

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