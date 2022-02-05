От огня якобы никто не пострадал. Однако на сайте МИД России признали, что их здание на Филиппинах понесло значительный ущерб.
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Пожар на Филиппинах: горело российское посольство
В пятницу, 4 февраля, в посольстве России на Филиппинах (юридически это столица страны Манила, но фактически посольство расположенное в Макати – городе рядом) возник пожар. Огонь уже одолели, но последствия значительны.
- Филиппинское дипломатическое представительство России понесло значительный ущерб, как написали на портале российского МИД.
- С другой стороны – есть плюс, потому что нет пострадавших. Сотрудники посольства и их семьи были эвакуированы.
Что именно произошло и почему произошел пожар – пока неизвестно.
Местное издание Rappler в ютубе опубликовало видео пожара:
Как горит посольство России, видео с другого ракурса из твиттера LoveWorld_Peopl:
Напомним в видео: летом в России фиксировали до 175 лесных пожаров одновременно на миллионах гектаров