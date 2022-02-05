Від вогню начебто ніхто не постраждав. А проте на сайті МЗС Росії визнали, що їхня будівля на Філіппінах зазнала значної шкоди.

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Пожежа на Філіппінах: горіло російське посольство

У п’ятницю, 4 лютого, у посольстві Росії на Філіппінах (юридично це столиця країни Маніла, але фактично посольство розташоване у Макаті – місті поруч) виникла пожежа. Вогонь вже подолали, але наслідки значні.

Філіппінське дипломатичне представництво Росії зазнало значних збитків , як написали на порталі російського МЗС.

, як написали на порталі російського МЗС. З іншого боку – є плюс, бо немає постраждалих. Співробітників посольства та їхні родини евакуювали.

Що саме сталося і чому сталася пожежа – поки невідомо.

Місцеве видання Rappler у ютубі опублікувало відео пожежі:

Як горить посольство Росії, відео з іншого ракурсу з твітера LoveWorld_Peopl:

Нагадаємо у відео: влітку в Росії фіксували до 175 лісових пожеж одночасно на мільйонах гектарів