Знаем, где находится оккупант и уничтожим его, – командующий обороны Киева

Силы Украины, которые обороняют Киев, знают, где находятся оккупанты. Захватчиков уничтожат любыми методами.

Об этом – от имени командующего Сухопутных войск ВС Украины, командующего обороной Киева генерал-полковника Александра Сырского – написала заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр.

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"Мы знаем, где находится российский оккупант, и уничтожим его всеми доступными средствами", – отметил Александр Сырский.

Враг не пройдет, – Маляр

Анна Маляр отметила, что оборона Киева – в мощных руках.

С началом боевых действий на востоке Украины Александр Сырский был начальником штаба АТО, в частности – одним из главных командиров сил АТО во время боев за Дебальцево зимой 2015 года.

Именно сформированная Сырским группа "Барс" прикрывала выход Вооруженных сил Украины из Дебальцево.

Кроме того, заместитель министра обороны Украины отметила, что операция по обороне Киева продолжается в соответствии с принятыми решениями.

Жители города могут быть уверенными, что враг не пройдет. Военнослужащие Сухопутных войска Украины и других подразделений, которые привлечены к обороне столицы, бок о бок безоговорочно и ответственно противодействуют врагу.

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