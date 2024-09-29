Зеленский объяснил свои сомнения относительно того, что Трамп знает, как закончить войну в Украине

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что Дональд Трамп на самом деле не знает, как закончить войну в Украине. После встречи с политиком президент Украины объяснил свои слова.

По его словам, только те, кто видел войну собственными глазами, знают, как ее закончить. Об этом глава государства рассказал в интервью для американского телеканала Fox News во время своего визита в США.

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Знает ли Трамп, как закончить войну

23 сентября Владимир Зеленский дал большое интервью журналисту The New Yorker. Там он заявил, что Трамп на самом деле не знает, как остановить войну, "даже если ему так кажется".

Впоследствии Зеленский объяснил свои сомнения.

Мы понимаем гораздо лучше, чем кто-либо, в том числе и Дональд Трамп, что происходит в Украине и как остановить его (Путина, – 24 Канал). Это трудно понять... Несмотря на все наше уважение к Соединенным Штатам, мы находимся на большом расстоянии. Если вы не в войне, вы не сможете понять,

– сказал Зеленский в новом интервью.

Глава государства подчеркнул, что Украина до полномасштабного вторжения и сейчас – это две разные страны. Президент убежден, что не посетив Украину во время войны, невозможно на самом деле понять, как остановить Путина.

К слову, ранее представитель Владимира Зеленского Сергей Никифиров рассказал, что президент смог передать план победы Джо Байдену и обоим кандидатам в президенты. То есть принцип двухпартийности удалось сохранить.