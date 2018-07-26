Знаете ли вы правила дорожного движения: тест для водителей и пешеходов

В последние дни Украину всколыхнуло несколько резонансных ДТП и вопрос безопасности на дорогах встал очень остро. Конечно, от несчастных случаев никто не застрахован, и "береженого бог бережет". Поэтому если не хотите попасть в неприятную ситуацию на дороге – должны знать правила дорожного движения.

Проверьте себя, достаточно ли хорошо вы знаете правила дорожного движения, и поделитесь с друзьями. Читайте также: Самые громкие ДТП с "мажорами": чем все закончилось