Знаете ли вы правила дорожного движения: тест для водителей и пешеходов
В последние дни Украину всколыхнуло несколько резонансных ДТП и вопрос безопасности на дорогах встал очень остро. Конечно, от несчастных случаев никто не застрахован, и "береженого бог бережет". Поэтому если не хотите попасть в неприятную ситуацию на дороге – должны знать правила дорожного движения.
Проверьте себя, достаточно ли хорошо вы знаете правила дорожного движения, и поделитесь с друзьями.
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Источник: 24 канал
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