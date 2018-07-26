Чи знаєте ви правила дорожнього руху: тест для водіїв та пішоходів

Останніми днями Україну сколихнуло кілька резонансних ДТП і питання безпеки на дорогах постало дуже гостро. Звісно, від нещасних випадків ніхто не застрахований, та "береженого бог береже". Тож якщо не хочете потрапити у неприємну ситуацію на дорозі – мусите знати правила дорожнього руху.

Перевірте себе, чи достатньо добре ви знаєте правила дорожнього руху, і поділіться з друзями. Читайте також: Найгучніші ДТП з "мажорами": чим усе закінчилось