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Чи знаєте ви правила дорожнього руху: тест для водіїв та пішоходів

223 Читать новость на русском
Чи знаєш ти ПДР: тест
Чи знаєш ти ПДР: тест / 24 канал

Останніми днями Україну сколихнуло кілька резонансних ДТП і питання безпеки на дорогах постало дуже гостро. Звісно, від нещасних випадків ніхто не застрахований, та "береженого бог береже". Тож якщо не хочете потрапити у неприємну ситуацію на дорозі – мусите знати правила дорожнього руху.

Перевірте себе, чи достатньо добре ви знаєте правила дорожнього руху, і поділіться з друзями.

Читайте також: Найгучніші ДТП з "мажорами": чим усе закінчилось

 

 

Теги: Новини України Публікації Тести Транспорт Нові правила дорожнього руху Дороги Аварії та ДТП
Джерело: 24 канал
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