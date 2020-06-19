В ночь на 19 июня 20-летний житель Закарпатья пытался пересечь границу. В пункте пропуска он показал пограничникам результат ПЦР-теста на коронавирус, который оказался положительным.

Закарпатец с коронавирусом пытался пересечь границу

Вениамин из села Кушница на Закарпатье собрался ехать на заработки за границу, пише 0312.ua со ссылкой на журналиста Виталия Глаголу.

Читайте также В Шегинях двое украинцев перелезли через забор, пока пограничники давали брифинг: видео

Он собрал несколько сумок в дорогу и успел пройти ПЦР-тестирование на коронавирус, что требует словацкая сторона во время пересечения границы,

– говорится в сообщении.

Парень приехал на пункт пропуска Малый Березный – Убля.

Там он показал результат ПЦР-теста. Удивленные пограничники заявили, что тест положительный и мужчина не может никуда ехать, потому что у него коронавирус.

Как путешественник объяснил положительный тест на СOVID-19

У меня положительный тест, а я знаю еще с детства, что позитив – это хорошо, а негатив – плохо, поэтому ничего не выдумывайте и пускайте меня за границу,

– ответил парень.

Границу ему пересечь не позволили. Взамен госпитализировали в больницу Ужгорода. Вся смена пограничников, которая общались с 20-летним парнем, ушла на самоизоляцию.