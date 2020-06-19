У ніч на 19 червня 20-річний житель Закарпаття намагався перетнути кордон. У пункті пропуску він показав прикордонникам результат ПЛР-тесту на коронавірус, який виявився позитивним.

Закарпатець з коронавірусом намагався перетнути кордон

Веніамін з села Кушниця, що на Закарпатті, зібрався їхати на заробітки за кордон, пише 0312.ua з посиланням на журналіста Віталія Глаголу.

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Він зібрав декілька сумок в дорогу та встиг пройти ПЛР-тестування на коронавірус, що вимагає словацька сторона під час перетину кордону,

– йдеться у повідомленні.

Хлопець приїхав на пункт пропуску Малий Березний – Убля.

Там він показав результат ПЛР-тесту. Здивовані прикордонники заявили, що тест позитивний, тому чоловік не може їхати нікуди, бо у нього коронавірус.

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У мене позитивний тест, а я знаю ще з дитинства, що позитив – це добре, а негатив – погано, тому нічого не вигадуйте і пускайте мене за кордон,

– відповів хлопець.

Кордон йому перетнути не дозволили. Натомість госпіталізували в лікарню Ужгорода. Вся зміна прикордонників, яка спілкувалися з 20-річним хлопцем, пішла на самоізоляцію.