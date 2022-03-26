"Знак отличия мира": в ОП планируют отметить те компании, которые ушли с российского рынка

В Офисе Президента будут отмечать все иностранные корпорации, которые покинули российский рынок в связи с началом полномасштабного военного вторжения России в Украину. Специальная "награда мира" будет присвоена компаниям, которые не платят денег в бюджет страны-агрессора.

Такое мнение высказал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в брифинге за 25 марта.

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Мы продолжаем вести активную работу с мировыми компаниями, чтобы они ушли из России. Наша цель – ни копейки в бюджет страны-агрессора. Уже достаточно много компаний поддержало Украину и уходят с российского рынка. И я уверен, те, кто еще сомневается, должны сделать правильный выбор. Нельзя поддерживать военное преступление,

– отметил Андрей Ермак.

По словам руководителя Офиса Президента, не допустимо торговать с военными преступниками и зарабатывать на убийстве мирных людей.

В ОП планируют присваивать достаточно быстро ушедшим из России корпорациям специальную награду – "знак отличия мира".

"С огромной благодарностью от украинского народа в этот переломный момент нашей истории. Они заслуживают уважения украинцев и людей всего мира, тех, кому не безразлично. Мы говорим со всем миром. Мы боремся за Украину на всех фронтах и обязательно победим. Слава Украине!" – отметил Ермак.

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