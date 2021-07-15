Подростки учились в одной гимназии. Знакомые Даниила рассказали, что юноша не ответил на чувства влюбленной в него девушки.

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Была по уши влюблена в мальчика, но он, как говорят, отказался от ее сердца и руки. Исходя из всего, она не выдержала такой ситуации и решила его убить. От одной мысли страшно, что из-за такого,

– рассказали соседи.

Местные жители рассказали, что Даниил был очень добрым и отзывчивым подростком. Таким его воспитала мама, которая работает продавщицей в Коростене.

Что известно о семье подозреваемой

Девушка жила в селе Шатрище. У нее-4 братьев и сестер. Отец работал пожарным, однако из-за травмы ушел на пенсию.

"Семья по общепринятым меркам благополучная, однако не без проблем", – отметили знакомые.

Мама девушки подавала на развод и раздел имущества, однако впоследствии забрала заявление.

Через несколько лет женщина обратилась в полицию, потому что мужчина якобы угрожал ей физической расправой. Впоследствии глава семьи заявил, что это произошло из-за ревности. Впоследствии женщина передумала "наказывать" мужа. Суд закрыл дело.

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