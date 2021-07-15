Підлітки навчалися в одній гімназії. Знайомі Даниїла розповіли, що юнак не відповів на почуття закоханої у нього дівчини.

Зауважте На Київщині 17-річна дівчина підпалила себе через нерозділене кохання

Була по вуха закохана в хлопчика, але він, як то кажуть, відцурався її серця й руки. Виходячи з усього, вона не витримала такої ситуації і вирішила його вбити. Від однієї думки страшно, що через таке,

– розповіли сусіди.

Місцеві жителі розповіли, що Даниїл був дуже добрим і чуйним підлітком. Таким його виховала мама, яка працює продавчинею у Коростені.

Що відомо про сім'ю підозрюваної

Дівчина мешкала у селі Шатрище. У неї – 4 братів та сестер. Батько працював пожежником, однак через травму пішов на пенсію.

"Сім'я за загальноусталеними мірками благополучна, проте не без проблем", – зауважили знайомі.

Мама дівчини подавала на розлучення та поділ майна, однак згодом забрала заяву.

Через декілька років жінка звернулася до поліції, бо чоловік начебто погрожував їй фізичною розправою. Згодом глава сім'ї заявив, що це сталося через ревнощі. Згодом жінка передумала "карати" чоловіка. Суд закрив справу.

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