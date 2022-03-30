Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, для Украины очень плохо, потому что Запад и США не спешат, потому что это выливается в наши потери.

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Военный эксперт подчеркнул, что США преследуют две цели в отношении России:

Первое – полностью уничтожить Россию как мирового игрока и убрать ее из геополитики, при этом им важно снести режим Путина.

и убрать ее из геополитики, при этом им важно снести режим Путина. Второе – не дать России развалиться. Поэтому они вводят санкции постепенно. Хотя они могли бы ввести их так, чтобы они обрушили финансовую систему России за два дня.

Ведь если Россия развалится, то там может появиться около 40 новых самостоятельных государств. И у кого и сколько окажется ядерного оружия – предугадать не может никто,

– заявил Жданов.

И самое главное, как подчеркивает эксперт, что США лишатся врага перед ЕС. И тогда НАТО не будет никому нужно. Поэтому США очень медленно оказывают Украине помощь.

К слову, ранее в России заявили, что "уведут" войска от Киевской и Черниговской областей. Однако Джо Байден подчеркнул, что не намерен верить этим заявлениям РФ. По его словам, только действия имеют значение.

Интересно – Жданов назвал направления, которые хочет атаковать Путин: