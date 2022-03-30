Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов. За його словами, для України дуже погано, бо Захід та США не поспішають, бо це виливається в наші втрати.

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Військовий експерт наголосив, що США мають на меті дві цілі щодо Росії:

Перше – повністю знищити Росію як світового гравця і прибрати її з геополітики, при цьому їм важливо знести режим Путіна.

і прибрати її з геополітики, при цьому їм важливо знести режим Путіна. Друге – не дати Росії розвалитися. Через це вони вводять санкції поступово. Хоча вони могли б запровадити їх так, щоб вони обвалили фінансову систему Росії за два дні.

Адже якщо Росія розвалиться, то там може з’явитися до 40 нових самостійних держав. І в кого та скільки опиниться ядерної зброї – передбачити не може ніхто,

– заявив Жданов.

І найголовніше, як наголошує експерт, що США втратять ворога перед ЄС. І тоді НАТО не буде нікому потрібне. Тому США дуже повільно надають Україні допомогу.

До слова, раніше в Росії заявили, що "відведуть" війська від Київської та Чернігівської областей. Проте Джо Байден наголосив, що не збирається вірити цим заявам РФ. За його словами, лише дії мають значення.

Цікаво – Жданов назвав напрямки, які хоче атакувати Путін: