Золотарев: Власть своими руками усиливает позиции Новинского

Для того, чтобы мобилизовать электорат, политическим силам нужно поднимать вопросы, которые способны сформировать у избирателя ощущение важности участия в голосовании.

В кампаниях 2019 года одной из тем, что имеет мобилизационный потенциал, будет ситуация вокруг единой поместной церкви. Эта тема имеет реальную общественную и государственную значимость. Об этом в своем блоге на сайте "Обозреватель" пишет политический эксперт Андрей Золотарев.

Он считает, что команда Порошенко долго подбирала такую "сильную" тему, в частности выступая с идеями конституционного закрепления европейских и евроатлантических амбиций страны и идеей референдума по этим вопросам. Но эти темы были мало "мобилизационными". В этой ситуации актуализация темы создания ЕПЦ выглядит более сильным ходом президентской команды, считает эксперт.

"Однако здесь не все так однозначно. Во-первых, это сработало бы, если бы у Порошенко был иной уровень общественной поддержки. С нынешним 5-7-процентным и зашкаливающим антирейтингом Порошенко может и не сыграть. Во-вторых, позиции общества по данной теме поляризованные в технологическом плане, данная тема мобилизует сторонников автокефалии, так и ее противников. Данная тема выгодна не только Порошенко, а и политикам, которые ему оппонируют в данном вопросе и которых поддержат верующие УПЦ", – уверен Золотарев.

Также эксперт прогнозирует, что повышая градус конфликта, усиливая противостояние в обществе власть выдвигает на первый план таких радикальных оппонентов как Вадим Новинский и Евгений Мураев.

"Конфликт, как известно, – это один из наиболее эффективных стимуляторов роста рейтинга политика. Однако одно дело, когда конфликт имеет виртуально-постановочный характер и этим можно пользоваться ограниченное время. Другое дело, когда конфликт становится куда более ощутимым и реальным. Как пример ситуация, когда благодаря "пятиминутке ненависти" от власти начался переток сторонников от Рабиновича до Мураева", – считает Золотарев.

Таким образом, по мнению эксперта, схожая с Мураевым ситуация происходит сейчас, после Крестного хода, с Новинским. "Все указывает на то, что ситуация будет разогреваться и дальше. Дальше будут наверное уголовные дела, уже запускают механизм лишения Новинского гражданства. Репертуар традиционный. Можно долго позиционироваться как солидный фундаментальный критик власти, но когда власть сама дает козыри, то она куда быстрее и эффективнее проводит кастинг оппозиции", – считает он.