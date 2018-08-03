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ВБИВСТВО АНАТОЛІЯ ЖУКА УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

Золотарьов: Влада своїми руками підсилює позиції Новинського

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Вадим Новинський
Вадим Новинський / radiosvoboda.org

Для того, щоб мобілізувати електорат, політичним силам потрібно піднімати питання, які здатні сформувати у виборця відчуття важливості участі в голосуванні.

У кампаніях 2019 року однією з тем, що має мобілізаційний потенціал буде ситуація навколо єдиної помісної церкви. Ця тема має реальну суспільну і державну значимість. Про це в своєму блозі на сайті "Оглядач" пише політичний експерт Андрій Золотарьов.

Він вважає, що команда Порошенко довго підбирала таку "сильну" тему, зокрема виступаючи з ідеями конституційного закріплення європейських і євроатлантичних амбіцій країни і ідеєю референдуму з цих питань. Але ці теми були мало "мобілізаційними". У цій ситуації актуалізація теми створення ЄПЦ виглядає більш сильним ходом президентської команди, вважає експерт.

"Однак тут не все так однозначно. По-перше, це спрацювало б, якби в Порошенка був інший рівень суспільної підтримки. З нинішнім 5-7-відсотковим і зашкалючим антирейтингом Порошенко може і не зіграти. По-друге, позиції суспільства з даної теми поляризовані в технологічному плані, дана тема мобілізує як прихильників автокефалії, так і її противників. Дана тема вигідна не тільки Порошенко, а й політикам, які йому опонують в даному питанні і яких підтримають віруючі УПЦ", – впевнений Золотарьов.

Також експерт прогнозує, що підвищуючи градус конфлікту, посилюючи протистояння в суспільстві влада висуває на перший план таких радикальних опонентів як Вадим Новинський і Євген Мураєв.

"Конфлікт, як відомо, – це один з найбільш ефективних стимуляторів росту рейтингу політика. Однак одна справа, коли конфлікт має віртуально-постановочний характер і цим можна користуватися обмежений час. Інша річ, коли конфлікт стає куди більш відчутним і реальним. Як приклад ситуація, коли завдяки "п'ятихвилинці ненависті" від влади почався перетік прихильників від Рабиновича до Мураєва", – вважає Золотарьов.

Таким чином, на думку експерта, схожа з Мураєвим ситуація відбувається зараз, після Хресного ходу, з Новинським. "Все вказує на те, що ситуація буде розігріватися і далі. Далі будуть напевно кримінальні справи, вже запускають механізм позбавлення Новинського громадянства. Репертуар традиційний. Можна довго позиціонуватися як статечний фундаментальний критик влади, але коли влада сама дає козирі, то вона куди швидше і ефективніше проводить кастинг опозиції", – вважає він.

Теги: Новини політики Вадим Новинський Петро Порошенко Євгеній Мураєв
Джерело: 24 Канал
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