"Золото Атланты": Лилия Подкопаева презентовала книгу, посвященную победам сборной Украины

Украинская чемпионка Лилия Подкопаева презентовала книгу "Золото Атланты", посвященную победам сборной Украины на ХХVI летних Олимпийских играх 1996 года в Атланте, по случаю празднования 30-летия Национального олимпийского комитета (НОК).

В рамках праздничного мероприятия, которое было организовано при поддержке Группы Метинвест, состоялась презентация ее книги.

"В этом году Украина празднует 30-ю годовщину своей независимости. Этот год знаковый еще и потому, что сейчас мы отмечаем 30-летие с момента основания НОК Украины. Вместе с тем прошло уже 25 лет с момента выступления украинских спортсменов на первых летних Олимпийских играх в истории нашего государства. Игры в Атланте в 1996 году – это был тот важный "спортивный кирпич" в фундамент независимости Украины. Призеры Атланты – это то наследство, на основе которого началось развитие украинского спорта", – отметила Лилия Подкопаева.

Чемпионка подчеркнула, что книга была создана как напоминание украинцам об олимпийских победах чемпионов и как четкий месседж: это крайне важная составляющая украинской независимости.

Подкопаева с гордостью отметила, что они с призерами Атланты-1996 были "пионерами", которые задали дальнейшее направление движения для последующих поколений украинских олимпийцев по этому нелегкому и ответственному пути.

Она обратила внимание, что именно любовь к Украине объединяет всех атлетов первых летних Олимпийских игр, которые сегодня разбросаны по разным уголкам мира.

Призеры Игр на страницах этой книги выразили свои эмоции и уважение к украинскому государству, которое они представляли на заре его становления. Истории этих атлетов вдохновляют на свершения молодое поколение, а их спортивное наследие навечно закреплено в истории украинского и мирового спорта,

– отметила Подкопаева