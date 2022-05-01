Золотое-3 разрушено на 70%, враг штурмует Орехово – Гайдай

Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай рассказал о ситуации в регионе. Он добавил, что враг продолжает обстреливать населенные пункты в регионе, некоторые уже почти полностью разрушены.

Согласно данным Гайдая, россияне обстреляли еще 12 домов. В частности, они почти разрушить Золотое-3. Сейчас речь идет о 70%.

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Гайдай о ситуации в Луганской области

Глава Луганской ОВА добавил, что 30 апреля оккупанты 19 раз обстреливали жилые кварталы населенных пунктов в Луганской области. Речь идет о городах и селах. Известно о 6 массовых обстрелах из артиллерии по Северодонецку и Лисичанску. Еще по 3 зафиксировали по Рубежному и Попаснянщине.

Как результат – еще 12 домов больше непригодны для жизни. Из них 5 – многоэтажные дома в Северодонецке, еще два таких же дома – в Рубежном. В этом городе также загорелись два частных дома. В других населенных пунктах следующая ситуация: