"Золотое дно-2": на 24 канале покажут фильм NEXTA о коррупционных связях Лукашенко

Журналисты NEXTA опубликовали вторую часть расследования касательно Александра Лукашенко. 29 мая в 20:00 фильм о коррупционных связях самопровозглашенного президента Беларуси покажут на 24 канале.

Соответствующий проект принадлежит телеграм-каналу NEXTA, основателем которого является задержанный журналист Роман Протасевич. В фильме говориться об эксклюзивных документах, подтверждающих коррупционные связи самопровозглашенного президента Беларуси.

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В то же время в расследовании объяснили, как работают контрабандные схемы с участием высших чинов Беларуси. Журналистам удалось раскрыть то, как в Россию через Беларусь поставляются санкционные продукты из Европы, уклоняясь от уплаты налогов.

Благодаря соответствующей схеме, по информации NEXTA, Лукашенко и его близкие получали колоссальную прибыль, ничего не внося в бюджет страны.

На 24 канале покажут вторую часть расследования NEXTA: смотрите анонс