На обнародованных кадрах можно увидеть, как к ребенку сносят дары. Большинство из них отличаются помпезностью и роскошью.

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В частности, традиционную пустышку ромскому малышу подарили на массивной золотой цепочке. А слюнявчик заботливая гостья расшила настоящими деньгами.

Кроме того, пользователи сети обратили внимание на массивные украшения, которыми щеголяли гости. По случаю крестин женщины, мужчины и даже дети одели на себя роскошные золотые кольца, колье, крестики и сережки.

По словам отца новорожденного, праздник стоил 30 тысяч евро. В частности, только на костюмчик для новорожденного, расшитый золотом, потратили 650 долларов.

Во время празднования гости засыпали малыша купюрами номиналом 100 евро.

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