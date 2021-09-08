На оприлюднених кадрах можна побачити, як до дитяти зносять дари. Більшість із них вирізняються помпезністю та розкішшю.

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Зокрема, традиційну пустушку ромському малюкові подарували на масивному золотому ланцюжку. А слинявчик турботлива гостя розшила справжніми грошима.

Окрім того, користувачі мережі звернули увагу на масивні прикраси, якими хизувалися гості. З нагоди хрестин жінки, чоловіки та навіть діти одягнули на себе розкішні золоті каблучки, кольє, хрестики та сережки.

За словами батька новонародженого, свято коштувало 30 тисяч євро. Зокрема, лише на костюмчик для новонародженого, розшитий золотом, витратили 650 доларів.

Під час святкування гості засипали малюка купюрами номіналом 100 євро.

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