Золотой голос: кто из кандидатов и сколько денег потратил на одного избирателя
31 марта в Украине состоялись президентские выборы, на которые кандидаты потратили миллионы гривен. Самой дорогой стоимость одного голоса избирателя стала для Романа Насирова, Сергея Каплина, Аркадия Корнацкого и Сергея Носенко, а самой дешевой – для Игоря Смешко, Владимира Зеленского и Юрия Тимошенко.
Общественная организация "Комитет избирателей Украины" провела анализ, в котором сопоставила количество потраченных кандидатами денег с количеством голосов украинцев, которые они получили по результатам выборов. В потраченную сумму входил обязательный залог для кандидата в размере 2,5 миллиона гривен и официальные расходы на проведение предвыборной агитации.
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На первом месте в рейтинге "золотых голосов" скандальный экс-глава ГФС Роман Насиров. Он потратил на агитационную кампанию и залог 2,5 миллиона гривен и получил поддержку лишь 2507 избирателей. То есть, стоимость одного голоса составила 997 гривен, что является рекордной суммой.
Наименее дорогими оказались голоса избирателей для Игоря Смешко – всего 4 гривны за один голос.
Относительно лидеров президентской гонки, то один голос избирателя для Владимира Зеленского стоил 16 гривен, а для Петра Порошенко в 9 раз больше – 141 гривну. Юлия Тимошенко потратила 68 гривен на голос, Юрий Бойко – 23 гривны, Анатолий Гриценко – 82 гривны.
Однако, глава КИУ Алексей Кошель считает, что реальные расходы кандидатов могут значительно отличаться от тех сумм, которые они указали в своих промежуточных финансовых отчетах.
"В отчетах мы, естественно, не увидим расходов и работу технических кандидатов или "фабрик ботов". Также преимущественно теневмы способом оплачиваются расходы на работу агитаторов, наблюдателей и членов комиссий. Именно поэтому официальные цифры ряда кандидатов отличаются от реальных расходов могут отличаться в несколько раз, – подчеркнул он.
Какова стоимость одного голоса избирателя:
- Насиров Роман – 997 гривен;
- Каплин Сергей – 849 гривен;
- Корнацкий Аркадий – 825 гривен;
- Носенко Сергей – 807 гривен;
- Куприй Виталий – 606 гривен;
- Шевченко Александр – 592 гривен;
- Скоцик Виталий – 591 гривен;
- Данилюк Александр -555 гривен;
- Соловьев Александр – 482 гривен;
- Новак Андрей – 476 гривен;
- Ригованов Руслан – 462 гривен;
- Ващенко Александр – 449 гривен;
- Кива Илья-445 гривен;
- Габер Николай – 444 гривен;
- Кривенко Виктор – 435 гривен;
- Бондарь Виктор – 365 гривен;
- Журавлев Василий – 304 гривен;
- Шевченко Игорь – 273 гривен;
- Наливайченко Валентин – 205 гривен;
- Кармазин Юрий – 186 гривен;
- Петров Владимир – 180 гривен;
- Деревянко Юрий – 169 гривен;
- Богомолец Ольга – 167 гривен;
- Богословская Инна – 159 гривен;
- Вилкул Александр – 149 гривен;
- Порошенко Петр – 141 гривен;
- Литвиненко Юлия – 140 гривен;
- Бессмертный Роман – 117 гривен;
- Ляшко Олег – 85 гривен;
- Гриценко Анатолий – 82 гривен;
- Балашов Геннадий – 79 гривен;
- Тимошенко Юлия – 68 гривен;
- Кошулинский Руслан – 61 гривен;
- Бойко Юрий – 23 гривен;
- Тимошенко Юрий – 22 гривен;
- Зеленский Владимир – 16 гривен;
- Смешко Игорь – 4 гривен.
Кто побеждает на выборах: предварительные данные
После подсчета ЦИК более 97% голосов Владимир Зеленский набирает 30,26% голосов избирателей, Петр Порошенко – 15,92%. За Юлию Тимошенко проголосовали 13,38% избирателей, за Юрия Бойко – 11,66%, за Анатолия Гриценко – 6,92%. Явка составила 62,8% избирателей.