Золотой голос: кто из кандидатов и сколько денег потратил на одного избирателя

31 марта в Украине состоялись президентские выборы, на которые кандидаты потратили миллионы гривен. Самой дорогой стоимость одного голоса избирателя стала для Романа Насирова, Сергея Каплина, Аркадия Корнацкого и Сергея Носенко, а самой дешевой – для Игоря Смешко, Владимира Зеленского и Юрия Тимошенко.

Общественная организация "Комитет избирателей Украины" провела анализ, в котором сопоставила количество потраченных кандидатами денег с количеством голосов украинцев, которые они получили по результатам выборов. В потраченную сумму входил обязательный залог для кандидата в размере 2,5 миллиона гривен и официальные расходы на проведение предвыборной агитации.

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На первом месте в рейтинге "золотых голосов" скандальный экс-глава ГФС Роман Насиров. Он потратил на агитационную кампанию и залог 2,5 миллиона гривен и получил поддержку лишь 2507 избирателей. То есть, стоимость одного голоса составила 997 гривен, что является рекордной суммой.

Наименее дорогими оказались голоса избирателей для Игоря Смешко – всего 4 гривны за один голос.

Относительно лидеров президентской гонки, то один голос избирателя для Владимира Зеленского стоил 16 гривен, а для Петра Порошенко в 9 раз больше – 141 гривну. Юлия Тимошенко потратила 68 гривен на голос, Юрий Бойко – 23 гривны, Анатолий Гриценко – 82 гривны.

Однако, глава КИУ Алексей Кошель считает, что реальные расходы кандидатов могут значительно отличаться от тех сумм, которые они указали в своих промежуточных финансовых отчетах.

"В отчетах мы, естественно, не увидим расходов и работу технических кандидатов или "фабрик ботов". Также преимущественно теневмы способом оплачиваются расходы на работу агитаторов, наблюдателей и членов комиссий. Именно поэтому официальные цифры ряда кандидатов отличаются от реальных расходов могут отличаться в несколько раз, – подчеркнул он.

Какова стоимость одного голоса избирателя:

Насиров Роман – 997 гривен; Каплин Сергей – 849 гривен; Корнацкий Аркадий – 825 гривен; Носенко Сергей – 807 гривен; Куприй Виталий – 606 гривен; Шевченко Александр – 592 гривен; Скоцик Виталий – 591 гривен; Данилюк Александр -555 гривен; Соловьев Александр – 482 гривен; Новак Андрей – 476 гривен; Ригованов Руслан – 462 гривен; Ващенко Александр – 449 гривен; Кива Илья-445 гривен; Габер Николай – 444 гривен; Кривенко Виктор – 435 гривен; Бондарь Виктор – 365 гривен; Журавлев Василий – 304 гривен; Шевченко Игорь – 273 гривен; Наливайченко Валентин – 205 гривен; Кармазин Юрий – 186 гривен; Петров Владимир – 180 гривен; Деревянко Юрий – 169 гривен; Богомолец Ольга – 167 гривен; Богословская Инна – 159 гривен; Вилкул Александр – 149 гривен; Порошенко Петр – 141 гривен; Литвиненко Юлия – 140 гривен; Бессмертный Роман – 117 гривен; Ляшко Олег – 85 гривен; Гриценко Анатолий – 82 гривен; Балашов Геннадий – 79 гривен; Тимошенко Юлия – 68 гривен; Кошулинский Руслан – 61 гривен; Бойко Юрий – 23 гривен; Тимошенко Юрий – 22 гривен; Зеленский Владимир – 16 гривен; Смешко Игорь – 4 гривен.

Кто побеждает на выборах: предварительные данные

После подсчета ЦИК более 97% голосов Владимир Зеленский набирает 30,26% голосов избирателей, Петр Порошенко – 15,92%. За Юлию Тимошенко проголосовали 13,38% избирателей, за Юрия Бойко – 11,66%, за Анатолия Гриценко – 6,92%. Явка составила 62,8% избирателей.