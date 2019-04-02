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      Золотой голос: кто из кандидатов и сколько денег потратил на одного избирателя

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      КИУ назвал кандидатов, которым голос избирателя стоил больше всего
      КИУ назвал кандидатов, которым голос избирателя стоил больше всего / Фото 24 канала

      31 марта в Украине состоялись президентские выборы, на которые кандидаты потратили миллионы гривен. Самой дорогой стоимость одного голоса избирателя стала для Романа Насирова, Сергея Каплина, Аркадия Корнацкого и Сергея Носенко, а самой дешевой – для Игоря Смешко, Владимира Зеленского и Юрия Тимошенко.

      Общественная организация "Комитет избирателей Украины" провела анализ, в котором сопоставила количество потраченных кандидатами денег с количеством голосов украинцев, которые они получили по результатам выборов. В потраченную сумму входил обязательный залог для кандидата в размере 2,5 миллиона гривен и официальные расходы на проведение предвыборной агитации.

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      На первом месте в рейтинге "золотых голосов" скандальный экс-глава ГФС Роман Насиров. Он потратил на агитационную кампанию и залог 2,5 миллиона гривен и получил поддержку лишь 2507 избирателей. То есть, стоимость одного голоса составила 997 гривен, что является рекордной суммой.

      Наименее дорогими оказались голоса избирателей для Игоря Смешко – всего 4 гривны за один голос.

      Относительно лидеров президентской гонки, то один голос избирателя для Владимира Зеленского стоил 16 гривен, а для Петра Порошенко в 9 раз больше – 141 гривну. Юлия Тимошенко потратила 68 гривен на голос, Юрий Бойко – 23 гривны, Анатолий Гриценко – 82 гривны.

      Однако, глава КИУ Алексей Кошель считает, что реальные расходы кандидатов могут значительно отличаться от тех сумм, которые они указали в своих промежуточных финансовых отчетах.

      "В отчетах мы, естественно, не увидим расходов и работу технических кандидатов или "фабрик ботов". Также преимущественно теневмы способом оплачиваются расходы на работу агитаторов, наблюдателей и членов комиссий. Именно поэтому официальные цифры ряда кандидатов отличаются от реальных расходов могут отличаться в несколько раз, – подчеркнул он.

      Какова стоимость одного голоса избирателя:

      1. Насиров Роман – 997 гривен;
      2. Каплин Сергей – 849 гривен;
      3. Корнацкий Аркадий – 825 гривен;
      4. Носенко Сергей – 807 гривен;
      5. Куприй Виталий – 606 гривен;
      6. Шевченко Александр – 592 гривен;
      7. Скоцик Виталий – 591 гривен;
      8. Данилюк Александр -555 гривен;
      9. Соловьев Александр – 482 гривен;
      10. Новак Андрей – 476 гривен;
      11. Ригованов Руслан – 462 гривен;
      12. Ващенко Александр – 449 гривен;
      13. Кива Илья-445 гривен;
      14. Габер Николай – 444 гривен;
      15. Кривенко Виктор – 435 гривен;
      16. Бондарь Виктор – 365 гривен;
      17. Журавлев Василий – 304 гривен;
      18. Шевченко Игорь – 273 гривен;
      19. Наливайченко Валентин – 205 гривен;
      20. Кармазин Юрий – 186 гривен;
      21. Петров Владимир – 180 гривен;
      22. Деревянко Юрий – 169 гривен;
      23. Богомолец Ольга – 167 гривен;
      24. Богословская Инна – 159 гривен;
      25. Вилкул Александр – 149 гривен;
      26. Порошенко Петр – 141 гривен;
      27. Литвиненко Юлия – 140 гривен;
      28. Бессмертный Роман – 117 гривен;
      29. Ляшко Олег – 85 гривен;
      30. Гриценко Анатолий – 82 гривен;
      31. Балашов Геннадий – 79 гривен;
      32. Тимошенко Юлия – 68 гривен;
      33. Кошулинский Руслан – 61 гривен;
      34. Бойко Юрий – 23 гривен;
      35. Тимошенко Юрий – 22 гривен;
      36. Зеленский Владимир – 16 гривен;
      37. Смешко Игорь – 4 гривен.

      Кто побеждает на выборах: предварительные данные
      После подсчета ЦИК более 97% голосов Владимир Зеленский набирает 30,26% голосов избирателей, Петр Порошенко – 15,92%. За Юлию Тимошенко проголосовали 13,38% избирателей, за Юрия Бойко – 11,66%, за Анатолия Гриценко – 6,92%. Явка составила 62,8% избирателей.

       

       

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      Выборы президента Украины-2019: официальные результаты
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      Теги: Петр Порошенко Новости Украины Юлия Тимошенко - новости Выборы Президента 2019 Новости политики Деньги Владимир Зеленский
      Источник: 24 канал
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