Факты о президентских выборах 2019: цифры и рекорды

Выборы седьмого президента Украины не обошлись без рекордов. Все самые интересные цифры и факты – в подборке сайта 24 канала.

Стоимость выборов

2 миллиарда 354 миллиона 880 тысяч гривен из госбюджета заложено на проведение выборов президента Украины в 2019 году. Из них будет потрачено на:

- работу избирательных комиссий – 40 миллионов 820 тысяч гривен;

- работу участковых избирательных комиссий – 1 миллиард 146 миллионов 616 тысяч гривен;

- второй тур выборов – 891 миллион 464 тысячи гривен;

- деятельность Государственного реестра избирателей – 223 миллиона 539 тысяч 600 гривен.

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Для сравнения: в 2014 году на досрочные выборы президента потратили 1,97 миллиарда гривен, в 2010 году выборы президента стоили 1,53 миллиарда гривен. Но если мерить относительно курса доллара, то нынешние выборы – самые дешевые. (Курс, по которому мы считали: 2019 – 27, 2014 – 12, 2010 – 8).



В долларах расходы на выборы уменьшились за последние 9 лет

Печать избирательного бюллетеня со списком кандидатов на пост президента стоила государству 166 миллионов 360 тысяч гривен.

На агитацию кандидаты потратили – 1 миллиард 273 миллиона гривен по состоянию на 25 марта. Окончательные отчеты о расходах подадут после выборов.

Рекордное количество кандидатов

Официально кандидатами на пост президента зарегистрировались в этом году 44 человека. А всего подали заявления в ЦИК – 91 человек. Но правом отказаться от участия в выборах воспользовались 5 человек. Поэтому имеем 39 кандидатов в президенты. До сих пор больше всего кандидатов в президенты было в 2004 – 24.

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Но рекорд не только в количестве. В этом году среди кандидатов есть также "двойники": двое с фамилией Тимошенко и двое – Шевченко.

Рекордный бюллетень

Поскольку кандидатов много – то и имеем рекордный по размеру бюллетень. В длину он – 80 сантиметров. В 2004 году, когда кандидатов было 24, бюллетень был 67 сантиметров длиной.



Председатель ЦИК Татьяна Слипачук демонстрирует рекордный бюллетень

Наблюдатели

36 международных организаций и стран будут наблюдать за выборами в Украине – 18 стран и 18 международных организаций. Всего 2344 человека.

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Без России

На наших выборах в этот раз не будет российских наблюдателей. Верховная Рада приняла такое решение, чтобы представители страны-агрессора не могли влиять на избирателей.

Ко всему – в России не будут выбирать президента Украины. 31 декабря 2018 года Центральная избирательная комиссия Украины закрыла участки для голосования в России, ведь мы не можем гарантировать соблюдение прав граждан на территории страны-агрессора. Поэтому 5 избирательных участков по территории РФ перенесли в Посольства Украины в Грузии, Казахстане и Финляндии, где и смогут отдать свои голоса украинцы.

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