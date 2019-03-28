Какие страны и организации будут наблюдать за выборами президента-2019
Наблюдателями на будущих президентских выборах в Украине будут представители 18 стран и 18 международных организаций. Их общая численность составляет 2344 человека. Больше всего представителей будет от США и Польши, а также от Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ.
15 марта Центральная избирательная комиссия завершила регистрацию наблюдателей на президентских выборах 2019 года. Как в ЦИК ответили на запрос 24 канала, в целом участие в выборах президента в качестве наблюдателей примут 36 международных организаций и стран.
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Какие международные организации будут наблюдать за президентскими выборами в Украине
- Общественный Союз "Международное Сообщество по Правам Человека" – 65 наблюдателей;
- Международная неправительственная организация CANADEM (Канада) – 164 наблюдателя;
- Национальный Демократический институт международных отношений – 83 наблюдателя;
- Всемирный конгресс украинцев – 219 наблюдателей;
- Украинский Конгрессовый комитет Америки – 78 наблюдателей;
- Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ – 808 наблюдателей;
- Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами (ENEMO) – 373 наблюдателя;
- Благотворительный фонд "Международная комиссия по правам человека" – 29 наблюдателей;
- Международный экспертный центр избирательных систем (ICES) – 9 наблюдателей;
- Международный республиканский институт (МРИ) – 55 наблюдателей;
- Парламентская Ассамблея НАТО – 23 наблюдателя;
- Парламентская Ассамблея ОБСЕ – 118 наблюдателей;
- Парламентская Ассамблея Совета Европы – 36 наблюдателей;
- Комитет "За открытую демократию" (США) – 40 наблюдателей;
- Организация за демократию и экономическое развитие ГУАМ (региональное объединение Грузии, Украины, Азербайджана и Молдовы) – 6 наблюдателей;
- Silba – Инициатива за диалог и демократию (Дания) – 32 наблюдателя;
- Европейский парламент – 13 наблюдателей;
- Европейская платформа за демократические выборы – 6 наблюдателей.
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Какие страны отправили своих наблюдателей на выборы президента-2019
- Германия – 13 наблюдателей;
- Франция – 15 наблюдателей;
- Словакия – 16 наблюдателей;
- Молдова – 1 наблюдатель;
- Испания - 4 наблюдателя;
- Польша – 40 наблюдателей;
- Япония – 5 наблюдателей;
- Португалия – 2 наблюдателя;
- Литва – 5 наблюдателей;
- Иордания-4 наблюдателя;
- Чехия – 5 наблюдателей;
- Бельгия – 2 наблюдателя;
- Соединенные Штаты Америки – 63 наблюдателя;
- Азербайджан – 1 наблюдатель;
- Турция – 3 наблюдателя;
- Швеция - 4 наблюдателя;
- Норвегия – 3 наблюдателя;
- Швейцария – 1 наблюдатель.
Заметим, что ранее ЦИК отказала в регистрации гражданам России. Вместе с тем, из Москвы также прозвучали заявления, что они вынужденны отказаться от наблюдателей на выборах в Украине, поскольку те якобы будут подвергаться преследованию со стороны официального Киева.
Кроме того, была информация, что будут наблюдать за президентскими выборами и представители Беларуси. Как отметила глава ЦИК страны Лидия Ермошина, соответствующее приглашение ей прислали украинские коллеги. Правда, в том списке, который нам предоставил украинский Центризбирком, Беларуси нет. Что касается другого наблюдателя из Беларуси, депутат Палаты представителей страны Анна Старовойтова будет принимать участие в выборах в составе миссии наблюдателей от Парламентской ассамблеи ОБСЕ.
Что известно о президентских выборах 2019 года?
На этот раз президента в Украине будут выбирать в седьмой раз. Согласно Конституции, пробудет новоиспеченный гарант на этой должности не менее 5 лет. 8 марта 2019 года станет известным окончательный список всех кандидатов.
Сами же выборы должны пройти 31 марта, а официальные результаты появятся к 10 апреля. Если ни один из кандидатов не преодолеет барьер в 50%, то будет проведен второй тур, который запланирован на 21 апреля.
Окончательный вариант избирательного бюллетеня будет содержать 39 фамилий. Со всеми кандидатами в президенты Вы можете ознакомиться по этой ссылке. Ранее ЦИК отказала 47 лицам в регистрации кандидатом в президенты.
Основные даты президентских выборов 2019 года
ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ-2019: МАТЕРИАЛЫ 24 КАНАЛА
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19:00 28 мартБизнес кандидатов в президенты и их семей
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