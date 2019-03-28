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      Какие страны и организации будут наблюдать за выборами президента-2019

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      Какие страны и организации отправили наблюдателей на выборы президента-2019
      Какие страны и организации отправили наблюдателей на выборы президента-2019 / 24 канал

      Наблюдателями на будущих президентских выборах в Украине будут представители 18 стран и 18 международных организаций. Их общая численность составляет 2344 человека. Больше всего представителей будет от США и Польши, а также от Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ.

      15 марта Центральная избирательная комиссия завершила регистрацию наблюдателей на президентских выборах 2019 года. Как в ЦИК ответили на запрос 24 канала, в целом участие в выборах президента в качестве наблюдателей примут 36 международных организаций и стран.

      Читайте также: Президентские выборы 2019: где граждане Украины могут проголосовать за рубежом

      Какие международные организации будут наблюдать за президентскими выборами в Украине

      • Общественный Союз "Международное Сообщество по Правам Человека" – 65 наблюдателей;
      • Международная неправительственная организация CANADEM (Канада) – 164 наблюдателя;
      • Национальный Демократический институт международных отношений – 83 наблюдателя;
      • Всемирный конгресс украинцев – 219 наблюдателей;
      • Украинский Конгрессовый комитет Америки – 78 наблюдателей;
      • Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ – 808 наблюдателей;
      • Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами (ENEMO) – 373 наблюдателя;
      • Благотворительный фонд "Международная комиссия по правам человека" – 29 наблюдателей;
      • Международный экспертный центр избирательных систем (ICES) – 9 наблюдателей;
      • Международный республиканский институт (МРИ) – 55 наблюдателей;
      • Парламентская Ассамблея НАТО – 23 наблюдателя;
      • Парламентская Ассамблея ОБСЕ – 118 наблюдателей;
      • Парламентская Ассамблея Совета Европы – 36 наблюдателей;
      • Комитет "За открытую демократию" (США) – 40 наблюдателей;
      • Организация за демократию и экономическое развитие ГУАМ (региональное объединение Грузии, Украины, Азербайджана и Молдовы) – 6 наблюдателей;
      • Silba – Инициатива за диалог и демократию (Дания) – 32 наблюдателя;
      • Европейский парламент – 13 наблюдателей;
      • Европейская платформа за демократические выборы – 6 наблюдателей.

      Читайте также: Как проголосовать гражданам Украины за границей: советы от МИД

      Какие страны отправили своих наблюдателей на выборы президента-2019

      • Германия – 13 наблюдателей;
      • Франция – 15 наблюдателей;
      • Словакия – 16 наблюдателей;
      • Молдова – 1 наблюдатель;
      • Испания - 4 наблюдателя;
      • Польша – 40 наблюдателей;
      • Япония – 5 наблюдателей;
      • Португалия – 2 наблюдателя;
      • Литва – 5 наблюдателей;
      • Иордания-4 наблюдателя;
      • Чехия – 5 наблюдателей;
      • Бельгия – 2 наблюдателя;
      • Соединенные Штаты Америки – 63 наблюдателя;
      • Азербайджан – 1 наблюдатель;
      • Турция – 3 наблюдателя;
      • Швеция - 4 наблюдателя;
      • Норвегия – 3 наблюдателя;
      • Швейцария – 1 наблюдатель.

      Заметим, что ранее ЦИК отказала в регистрации гражданам России. Вместе с тем, из Москвы также прозвучали заявления, что они вынужденны отказаться от наблюдателей на выборах в Украине, поскольку те якобы будут подвергаться преследованию со стороны официального Киева.

      Кроме того, была информация, что будут наблюдать за президентскими выборами и представители Беларуси. Как отметила глава ЦИК страны Лидия Ермошина, соответствующее приглашение ей прислали украинские коллеги. Правда, в том списке, который нам предоставил украинский Центризбирком, Беларуси нет. Что касается другого наблюдателя из Беларуси, депутат Палаты представителей страны Анна Старовойтова будет принимать участие в выборах в составе миссии наблюдателей от Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

      Что известно о президентских выборах 2019 года?
      На этот раз президента в Украине будут выбирать в седьмой раз. Согласно Конституции, пробудет новоиспеченный гарант на этой должности не менее 5 лет. 8 марта 2019 года станет известным окончательный список всех кандидатов.

      Сами же выборы должны пройти 31 марта, а официальные результаты появятся к 10 апреля. Если ни один из кандидатов не преодолеет барьер в 50%, то будет проведен второй тур, который запланирован на 21 апреля.

      Окончательный вариант избирательного бюллетеня будет содержать 39 фамилий. Со всеми кандидатами в президенты Вы можете ознакомиться по этой ссылке. Ранее ЦИК отказала 47 лицам в регистрации кандидатом в президенты.

      президентські вибори 2019
      Основные даты президентских выборов 2019 года​

       

       

       

      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ-2019: МАТЕРИАЛЫ 24 КАНАЛА

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Публикации ЦИК
      Источник: 24 канал
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