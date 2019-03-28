Какие страны и организации будут наблюдать за выборами президента-2019

Наблюдателями на будущих президентских выборах в Украине будут представители 18 стран и 18 международных организаций. Их общая численность составляет 2344 человека. Больше всего представителей будет от США и Польши, а также от Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ.

15 марта Центральная избирательная комиссия завершила регистрацию наблюдателей на президентских выборах 2019 года. Как в ЦИК ответили на запрос 24 канала, в целом участие в выборах президента в качестве наблюдателей примут 36 международных организаций и стран.

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Какие международные организации будут наблюдать за президентскими выборами в Украине

Общественный Союз "Международное Сообщество по Правам Человека" – 65 наблюдателей;

Международная неправительственная организация CANADEM (Канада) – 164 наблюдателя;

Национальный Демократический институт международных отношений – 83 наблюдателя;

Всемирный конгресс украинцев – 219 наблюдателей;

Украинский Конгрессовый комитет Америки – 78 наблюдателей;

Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ – 808 наблюдателей;

Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами (ENEMO) – 373 наблюдателя;

Благотворительный фонд "Международная комиссия по правам человека" – 29 наблюдателей;

Международный экспертный центр избирательных систем (ICES) – 9 наблюдателей;

Международный республиканский институт (МРИ) – 55 наблюдателей;

Парламентская Ассамблея НАТО – 23 наблюдателя;

Парламентская Ассамблея ОБСЕ – 118 наблюдателей;

Парламентская Ассамблея Совета Европы – 36 наблюдателей;

Комитет "За открытую демократию" (США) – 40 наблюдателей;

Организация за демократию и экономическое развитие ГУАМ (региональное объединение Грузии, Украины, Азербайджана и Молдовы) – 6 наблюдателей;

Silba – Инициатива за диалог и демократию (Дания) – 32 наблюдателя;

Европейский парламент – 13 наблюдателей;

Европейская платформа за демократические выборы – 6 наблюдателей.

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Какие страны отправили своих наблюдателей на выборы президента-2019

Германия – 13 наблюдателей;

Франция – 15 наблюдателей;

Словакия – 16 наблюдателей;

Молдова – 1 наблюдатель;

Испания - 4 наблюдателя;

Польша – 40 наблюдателей;

Япония – 5 наблюдателей;

Португалия – 2 наблюдателя;

Литва – 5 наблюдателей;

Иордания-4 наблюдателя;

Чехия – 5 наблюдателей;

Бельгия – 2 наблюдателя;

Соединенные Штаты Америки – 63 наблюдателя;

Азербайджан – 1 наблюдатель;

Турция – 3 наблюдателя;

Швеция - 4 наблюдателя;

Норвегия – 3 наблюдателя;

Швейцария – 1 наблюдатель.

Заметим, что ранее ЦИК отказала в регистрации гражданам России. Вместе с тем, из Москвы также прозвучали заявления, что они вынужденны отказаться от наблюдателей на выборах в Украине, поскольку те якобы будут подвергаться преследованию со стороны официального Киева.

Кроме того, была информация, что будут наблюдать за президентскими выборами и представители Беларуси. Как отметила глава ЦИК страны Лидия Ермошина, соответствующее приглашение ей прислали украинские коллеги. Правда, в том списке, который нам предоставил украинский Центризбирком, Беларуси нет. Что касается другого наблюдателя из Беларуси, депутат Палаты представителей страны Анна Старовойтова будет принимать участие в выборах в составе миссии наблюдателей от Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Что известно о президентских выборах 2019 года?

На этот раз президента в Украине будут выбирать в седьмой раз. Согласно Конституции, пробудет новоиспеченный гарант на этой должности не менее 5 лет. 8 марта 2019 года станет известным окончательный список всех кандидатов.



Сами же выборы должны пройти 31 марта, а официальные результаты появятся к 10 апреля. Если ни один из кандидатов не преодолеет барьер в 50%, то будет проведен второй тур, который запланирован на 21 апреля.



Окончательный вариант избирательного бюллетеня будет содержать 39 фамилий. Со всеми кандидатами в президенты Вы можете ознакомиться по этой ссылке. Ранее ЦИК отказала 47 лицам в регистрации кандидатом в президенты.



Основные даты президентских выборов 2019 года​