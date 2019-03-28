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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПЕНСИЯ НАФТОГАЗ

      Что будут делать Порошенко, Тимошенко и Зеленский в случае проигрыша?

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      Какой запасной план у Порошенко, Тимошенко и Зеленского?
      Какой запасной план у Порошенко, Тимошенко и Зеленского? / Фото из открытых источников

      Порошенко, Тимошенко и Зеленский имеют запасной "план Б" на случай проигрыша. Двое из них, считает директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк, могут организовать уличные протесты в свою поддержку.

      "Меньше всего смысла в акциях протеста у Зеленского. Его сторонники не привыкли выходить на протесты. Для команды Зеленского президентская кампания – первый политический опыт. И нужны ли ему протесты? Готов ли он быть президентом? Зеленский, заняв почетное второе место, будет готовиться к парламентским выборам, которые для него более стратегически важны", – говорит Давидюк.

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      Эксперт замечает: сомнительно, что протесты за кого-либо из кандидатов в президенты будут иметь решающую роль. Это будут узко партийные протесты, нацеленные на отстаивание амбиций отдельного политика.

      Акции протеста за партийного лидера результата не принесут. В Украине протесты играют свою историческую роль и миссию, когда они являются органическими, идут снизу, когда демонстрируют украинцам возможность изменения истории, вектора развития. Тогда украинцы самоотверженно выходят и решают судьбу государства. Но политики настолько брутальные, что готовы использовать население ради достижения своих целей и оправдания потраченных денег,
      – подчеркивает Николай Давидюк.

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      Каковы данные последних соцопросов? По результатам опроса, проведенного в начале марта 2019 года группой "Рейтинг", лидером президентского рейтинга остается Владимир Зеленский, которого поддерживают 24,9% тех, кто определился и намерен голосовать. Вторую позицию занимает Юлия Тимошенко (18,8%), а третью – Петр Порошенко (17,4%). В первую пятерку вошли также Юрий Бойко, за которого готовы отдать свои голоса 10,2% и Анатолий Гриценко – 9,4%. Каждый шестой не определился с выбором кандидата.

      Опрос Киевского международного института социологии, проведенный 14-22 марта 2019 года, показывает немного другие результаты. Зеленский увеличил отрыв от второго места. За него готовы отдать свои голоса 32,1% украинцев. А на второе место вышел Петр Порошенко – 17,1%. Юлия Тимошенко спустилась на третье с показателем 12,5%. Замыкают пятерку лидер от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко (10,4%) и глава партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко (6,9%).

      Редакция 24 канала предостерегает, что любые социологические опросы могут не соответствовать действительности, поэтому предлагает воспринимать результаты опросов критически.

      президентські вибори 2019
      Главные даты президентских выборов 2019 в Украине

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Петр Порошенко Юлия Тимошенко - новости Владимир Зеленский
      Источник: 24 канал
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