Що робитимуть Порошенко, Тимошенко і Зеленський у випадку програшу?

Порошенко, Тимошенко і Зеленський мають запасний "план Б" на випадок програшу. Двоє з них, вважає директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк, можуть організувати вуличні протести на свою підтримку.

"Найменше сенсу в акціях протесту в Зеленського. Його прихильники не звикли виходити на протести. Для команди Зеленського президентська кампанія – перший політичний досвід. І чи потрібні йому протести? Чи готовий він бути президентом? Зеленський, зайнявши почесне друге місце, готуватиметься до парламентських виборів, які для нього більш стратегічно важливі", – зазначає Давидюк.

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Експерт зауважує: сумнівно, що протести за когось з кандидатів у президенти матимуть вирішальну роль. Це будуть вузько партійні протести, націлені на відстоювання амбіцій окремого політика.

Акції протесту за партійного лідера результату не принесуть. В Україні протести грають свою історичну роль і місію, коли вони є органічними, ідуть знизу, коли демонструють українцям можливість зміни історії, вектору розвитку. Тоді українці самовіддано виходять і вирішують долю держави. Але політики настільки брутальні, що готові використовувати населення заради досягнення своїх цілей і виправдання витрачених грошей,

– підкреслює Микола Давидюк.

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Які дані останніх соцопитувань? За результатами опитування, проведеного на початку березня 2019 року групою "Рейтинг", лідером президентського рейтингу залишається Володимир Зеленський, якого підтримують 24,9% тих, хто визначився та має намір голосувати. Другу позицію займає Юлія Тимошенко (18,8%), а третю – Петро Порошенко (17,4%). У першу п'ятірку увійшли також Юрій Бойко, за якого готові віддати свої голоси 10,2% та Анатолій Гриценко – 9,4%. Кожен шостий не визначився з вибором кандидата.



Опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведене 14-22 березня 2019 року, показує трохи інші результати. Зеленський збільшив відрив від другого місця. За нього готові віддати свої голоси 32,1% українців. А на друге місце вийшов Петро Порошенко – 17,1%. Юлія Тимошенко спустилася на третє з показником 12,5%. Замикають п’ятірку лідер від "Опозиційної платформи – За життя" Юрій Бойко (10,4%) та голова партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко (6,9%).



Редакція 24 каналу застерігає, що будь-які соціологічні опитування можуть не відповідати дійсності, тому пропонує сприймати результати опитувань критично.