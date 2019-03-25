Россия снова заявила, что не будет направлять наблюдателей на выборы в Украину

Российская Федерация решила не направлять своих наблюдателей в рамках ОБСЕ на президентские выборы в Украине, что пройдут уже через неделю, 31 марта 2019 года. Это уже второе такое заявление Кремля. После первого РФ все же пыталась прислать своих представителей в Украину, но ЦИК не зарегистрировала их.

Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ 15 марта передало в ЦИК свой список кандидатов в международные наблюдатели за выборами президента Украины. Среди них были указаны 24 человека, которых предлагала Россия. Однако ЦИК отказала ОБСЕ в их регистрации.

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В ответ на такое решение ЦИК в министерстве иностранных дел РФ отметили, что такое решение украинской стороны якобы является нелегитимным.

"Дискриминационные шаги украинской власти на практике лишают российских экспертов возможности принять участие в наблюдательной миссии БДИПЧ. В сложившихся условиях Российская Федерация вынуждена отказаться от направления наблюдателей в Украину, чтобы не подвергать их там угрозам явного преследования", – заявили в российском МИД.

Согласно действующему законодательству, граждане страны-агрессора не имеют права быть международными наблюдателями на украинских выборах.

Отметим, 8 февраля Россия заявила, что не будет отправлять наблюдателей на президентские выборы в Украину. Причиной такого решение там назвали "соображения безопасности" для своих представителей. Однако, уже 12 февраля Москва передумала и заявила, что продолжит настаивать на участии своих наблюдателей в украинских выборах.

Почему Украина не будет принимать заявку наблюдателей от РФ?9 января глава МИД Украины Павел Климкин заявил о том, что Украина не будет принимать заявки о регистрации российских наблюдателей на президентские выборы, которые состоятся весной. Это необходимый шаг, ведь речь идет о представителях страны-агрессора. Украинская сторона уже направила официальное обращение в Бюро по демократии и правам человека ОБСЕ, в котором объяснила, почему на президентские выборы нельзя допускать представителей РФ.



В ответ на это посольство РФ заявило, что такое решение якобы противоречит нормам международного права и официальной позиции Киева в приверженности демократическим ценностям, включая организацию и проведение прозрачных выборов.



7 февраля Верховная Рада проголосовала за изменения к закону о наблюдении за избирательным процессом, который запрещает наблюдателям из России участвовать в президентских и парламентских выборах в Украине. 26 февраля соответствующий закон вступил в силу.



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