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      Россия снова заявила, что не будет направлять наблюдателей на выборы в Украину

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      Россия не будет направлять своих наблюдателей на выборы в Украину
      Россия не будет направлять своих наблюдателей на выборы в Украину / Фото из открытых источников

      Российская Федерация решила не направлять своих наблюдателей в рамках ОБСЕ на президентские выборы в Украине, что пройдут уже через неделю, 31 марта 2019 года. Это уже второе такое заявление Кремля. После первого РФ все же пыталась прислать своих представителей в Украину, но ЦИК не зарегистрировала их.

      Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ 15 марта передало в ЦИК свой список кандидатов в международные наблюдатели за выборами президента Украины. Среди них были указаны 24 человека, которых предлагала Россия. Однако ЦИК отказала ОБСЕ в их регистрации.

      Читайте также: На выборах президента не будет видеонаблюдения: ЦИК назвала причину

      В ответ на такое решение ЦИК в министерстве иностранных дел РФ отметили, что такое решение украинской стороны якобы является нелегитимным.

      "Дискриминационные шаги украинской власти на практике лишают российских экспертов возможности принять участие в наблюдательной миссии БДИПЧ. В сложившихся условиях Российская Федерация вынуждена отказаться от направления наблюдателей в Украину, чтобы не подвергать их там угрозам явного преследования", – заявили в российском МИД.

      Согласно действующему законодательству, граждане страны-агрессора не имеют права быть международными наблюдателями на украинских выборах.

      Отметим, 8 февраля Россия заявила, что не будет отправлять наблюдателей на президентские выборы в Украину. Причиной такого решение там назвали "соображения безопасности" для своих представителей. Однако, уже 12 февраля Москва передумала и заявила, что продолжит настаивать на участии своих наблюдателей в украинских выборах.

      Почему Украина не будет принимать заявку наблюдателей от РФ?9 января глава МИД Украины Павел Климкин заявил о том, что Украина не будет принимать заявки о регистрации российских наблюдателей на президентские выборы, которые состоятся весной. Это необходимый шаг, ведь речь идет о представителях страны-агрессора. Украинская сторона уже направила официальное обращение в Бюро по демократии и правам человека ОБСЕ, в котором объяснила, почему на президентские выборы нельзя допускать представителей РФ.

      В ответ на это посольство РФ заявило, что такое решение якобы противоречит нормам международного права и официальной позиции Киева в приверженности демократическим ценностям, включая организацию и проведение прозрачных выборов.

      7 февраля Верховная Рада проголосовала за изменения к закону о наблюдении за избирательным процессом, который запрещает наблюдателям из России участвовать в президентских и парламентских выборах в Украине. 26 февраля соответствующий закон вступил в силу.


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      Теги: Выборы Президента 2019 Новости политики Новости Украины Новости России ОБСЕ Украина – Россия
      Источник: 24 канал
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