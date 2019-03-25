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      Росія знову заявила, що не буде направляти спостерігачів на вибори в Україну

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      Росія не буде направляти своїх спостерігачів на вибори в Україну
      Росія не буде направляти своїх спостерігачів на вибори в Україну / Фото з відкритих джерел

      Російська Федерація вирішила не направляти власних спостерігачів у рамках ОБСЄ на президентські вибори в Україні, що пройдуть вже через тиждень - 31 березня 2019 року. Це вже друга така заява Кремля. Після першої, РФ все ж намагалася прислати своїх представників в Україну, але ЦВК не зареєструвала їх.

      Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ 15 березня передав до ЦВК свій список кандидатів у міжнародні спостерігачі за виборами президента України. Серед них були зазначені 24 людини, яких пропонувала Росія. Проте, ЦВК відмовила ОБСЄ у їх реєстрації.

      Читайте також: На виборах президента не буде відеонагляду: ЦВК назвала причину

      У відповідь на таке рішення ЦВК у міністерстві закордонних справ РФ зазначили, що таке рішення української сторони нібито є нелегітимним. 

      "Дискримінаційні кроки української влади на практиці позбавляють російських експертів можливості взяти участь у спостережній місії БДІПЛ. В умовах, що складаються, Російська Федерація змушена відмовитися від направлення спостерігачів до України, щоб не піддавати їх там загрозам явного переслідування", – заявили в російському МЗС.

      Згідно з чинним законодавством, громадяни країни-агресора не мають права бути міжнародними спостерігачами на українських виборах.

      Зауважимо, 8 лютого Росія заявила, що не буде надсилати спостерігачів на президентські вибори в Україну. Причиною такого рішення там назвали "міркування безпеки" для своїх представників. Проте, вже 12 лютого Москва передумала і заявила, що продовжить наполягати на участі своїх спостерігачів в українських виборах.

      Чому Україна не буде приймати заявку спостерігачів від РФ? 9 січня глава МЗС України Павло Клімкін заявив про те, що Україна не буде приймати заявки про реєстрацію російських спостерігачів на президентські вибори, які відбудуться весною. Це необхідний крок, адже йдеться про представників країни-агресора. Українська сторона вже надіслала офіційне звернення до Бюро з демократії і прав людини ОБСЄ, в якому пояснила, чому на президентські вибори не можна допускати представників РФ.

      У відповідь на це, посольство РФ заявило, що таке рішення нібито суперечить нормам міжнародного права та офіційній позиції Києва в прихильності демократичним цінностям, включаючи організацію та проведення прозорих виборів.

      7 лютого Верховна Рада проголосувала за зміни до закону про спостереження за виборчим процесом, який забороняє спостерігачам Росії брати участі у президентських та парламентських виборах в Україні. 26 лютого відповідний закон набрав чинності.


      Вибори президента 2019: головні дати

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      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Новини Росії Президентські вибори 2019 ОБСЄ
      Джерело: 24 канал
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