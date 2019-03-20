ЦВК відхилила спостерігачів від РФ на президентських виборах

Центральна виборча комісія відмовила Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ у реєстрації російських громадян міжнародними спостерігачами на президентських виборах в Україні.

24 канал повідомляв, що БДІПЛ ОБСЄ 15 березня передав до ЦВК свій список кандидатів у міжнародні спостерігачі за виборами президента України. Серед інших там були зазначені 24 людини, які запропонувала Росія.

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Так, згідно з чинним законодавством, громадяни країни-агресора не мають права бути міжнародними спостерігачами на українських виборах. Про це під час засідання повідомила секретар ЦВК Наталія Бернацька, передає УНІАН.

Таким чином, Центрвиборчком відмовив БДІПЛ ОБСЄ в реєстрації спостерігачів із Російської Федерації.

Чому Україна не прийматиме заявку російських спостерігачів?Через своїх спостерігачів Росія буде намагатися вплинути на українців під час виборів.



9 січня глава МЗС України Павло Клімкін заявив про те, що Україна не буде приймати заявки про реєстрацію російських спостерігачів на президентські вибори, які відбудуться весною. За його словами, це необхідний крок, адже йдеться про представників країни-агресора. Українська сторона вже надіслала офіційне звернення до Бюро з демократії і прав людини ОБСЄ, в якому пояснила, чому на президентські вибори не можна допускати представників РФ.



У відповідь на це, посольство РФ заявило, що таке рішення нібито суперечить нормам міжнародного права та офіційній позиції Києва в прихильності демократичним цінностям, включаючи організацію та проведення прозорих виборів.



7 лютого Верховна Рада проголосувала за основу і в цілому за зміни до закону про спостереження за виборчим процесом, який забороняє спостерігачам Росії брати участі у президентських та парламентських виборах в Україні. 26 лютого президент Порошенко підписав відповідний закон, після чого він набрав чинності.