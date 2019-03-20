20:20
20 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путіна покусав Азаров. Спортивні ігри очима росіян
      Вєсті Кремля
      21:48, 19 березня
      Вєсті.UA: Стендап від Ляшка та сльози Гройсмана. Нові мультики Гладковського
      Вєсті.UA
      19:41, сьогодні
      Екопарк чи забудова: як принциповість столичної влади виявилася фейком
      ЦРУ
      09:01, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Творча самодіяльність
      Згадати все
      00:37, 16 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ

      ЦВК відхилила спостерігачів від РФ на президентських виборах

      99 Читать новость на русском
      Вибори в Україні
      Вибори в Україні / 24 канал

      Центральна виборча комісія відмовила Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ у реєстрації російських громадян міжнародними спостерігачами на президентських виборах в Україні.

      24 канал повідомляв, що БДІПЛ ОБСЄ 15 березня передав до ЦВК свій список кандидатів у міжнародні спостерігачі за виборами президента України. Серед інших там були зазначені 24 людини, які запропонувала Росія.

      Читайте також: У Кремлі назвали, який кандидат у президенти України влаштує владу РФ

      Так, згідно з чинним законодавством, громадяни країни-агресора не мають права бути міжнародними спостерігачами на українських виборах. Про це під час засідання повідомила секретар ЦВК Наталія Бернацька, передає УНІАН.

      Таким чином, Центрвиборчком відмовив БДІПЛ ОБСЄ в реєстрації спостерігачів із Російської Федерації.

      Чому Україна не прийматиме заявку російських спостерігачів?Через своїх спостерігачів Росія буде намагатися вплинути на українців під час виборів.

      9 січня глава МЗС України Павло Клімкін заявив про те, що Україна не буде приймати заявки про реєстрацію російських спостерігачів на президентські вибори, які відбудуться весною. За його словами, це необхідний крок, адже йдеться про представників країни-агресора. Українська сторона вже надіслала офіційне звернення до Бюро з демократії і прав людини ОБСЄ, в якому пояснила, чому на президентські вибори не можна допускати представників РФ.

      У відповідь на це, посольство РФ заявило, що таке рішення нібито суперечить нормам міжнародного права та офіційній позиції Києва в прихильності демократичним цінностям, включаючи організацію та проведення прозорих виборів.

      7 лютого Верховна Рада проголосувала за основу і в цілому за зміни до закону про спостереження за виборчим процесом, який забороняє спостерігачам Росії брати участі у президентських та парламентських виборах в Україні. 26 лютого президент Порошенко підписав відповідний закон, після чого він набрав чинності.

      blog_ava
      Ведучого Дмитра Комарова підстрелили в Бразилії: що насправді сталося
      сьогодні
      10962
      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 ЦВК Україна – Росія ОБСЄ
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Россия повторит крымский сценарий: почему Назарбаев держал свой уход в тайне от РФ
      сьогодні , 19:30 Россия повторит крымский сценарий: почему Назарбаев держал свой уход в тайне от РФ
      Іван Яковина 753
      Діти кандидатів у президенти: юний хімік проти головного редактора модного глянцю
      сьогодні , 19:00 Діти кандидатів у президенти: юний хімік проти головного редактора модного глянцю
      Ірина Поліщук 688
      Палаци, вілли і маєтки за кордоном: що відомо про нерухомість родини Назарбаєва
      сьогодні , 18:31 Палаци, вілли і маєтки за кордоном: що відомо про нерухомість родини Назарбаєва
      649
      Без договору: кого можуть відключити від електропостачання з 1 квітня
      сьогодні , 18:00 Без договору: кого можуть відключити від електропостачання з 1 квітня
      Яніна Ткачук 1603
      Астану перейменували в Нурсултан: як відреагували казахстанці
      сьогодні , 17:06 Астану перейменували в Нурсултан: як відреагували казахстанці
      3567
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук