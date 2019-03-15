Росія запропонувала 24 кандидатів у спостерігачі на президентські вибори України

Бюро з демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ надіслало до Києва список кандидатів у спостерігачі за виборами президента України.

У списку є 24 кандидатури, запропоновані Росією, пише "Інтерфакс".

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Офіційний представник БДІПЛ ОБСЄ Томас Раймер підтвердив, що БДІПЛ щойно направив до ЦВК України список імен, запропонованих країнами-членами ОБСЄ як короткострокові спостерігачі в місію ОБСЄ зі спостереження за президентськими виборами. У списку 24 людини, запропоновані Росією.

Минулого тижня набув чинності закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо спостереження за виборчим процесом в Україні". Він забороняє представникам РФ бути спостерігачами на українських виборах.

Росія запропонувала 14 кандидатур для участі в короткостроковій місії БДІПЛ ОБСЄ. Раніше двох росіян було виключено зі списку довгострокових спостерігачів на українських виборах через відмову Києва акредитувати їх. Пізніше Міністерство закордонних справ Росії передумало направляти спостерігачів РФ на вибори президента України.

Чому Україна не прийматиме заявку російських спостерігачів?Через своїх спостерігачів Росія буде намагатися вплинути на українців під час виборів. 9 січня глава МЗС України Павло Клімкін заявив про те, що Україна не буде приймати заявки про реєстрацію російських спостерігачів на президентські вибори, які відбудуться весною. За його словами, це необхідний крок, адже йдеться про представників країни-агресора. Українська сторона вже надіслала офіційне звернення до Бюро з демократії і прав людини ОБСЄ, в якому пояснила, чому на президентські вибори не можна допускати представників РФ.



У відповідь на це, посольство РФ заявило, що таке рішення нібито суперечить нормам міжнародного права та офіційній позиції Києва в прихильності демократичним цінностям, включаючи організацію та проведення прозорих виборів.



7 лютого Верховна Рада проголосувала за основу і в цілому за зміни до закону про спостереження за виборчим процесом, який забороняє спостерігачам Росії брати участі у президентських та парламентських виборах в Україні.