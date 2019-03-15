16:12
15 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ BREXIT ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Голливудская звезда хочет в Россию. Спаситель "Роскосмоса"
      Вєсті Кремля
      23:28, 14 марта
      Вести. UA: экстренное сообщение от Ляшко. Розенблат мстит Сытнику
      Вєсті.UA
      21:38, 14 марта
      Битва за имущество: во что превратился известный санаторий "Лермонтовский" в Одессе
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Спорт во время войны
      Згадати все
      21:25, 13 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ BREXIT ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ

      Россия предложила 24 кандидатов в наблюдатели на президентские выборы Украины

      93 Читати новину українською
      Россия предложила 24 кандидатов в наблюдатели на президентские выборы Украины
      Россия предложила 24 кандидатов в наблюдатели на президентские выборы Украины / Фото из открытых источников

      Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ направило в Киев список кандидатов в наблюдатели за выборами президента Украины.

      В списке есть 24 кандидатуры, предложенные Россией, пишет "Интерфакс".

      Читайте также: Российские наблюдатели на выборах в Украине выполняли роль пропагандистов, – эксперт

      Официальный представитель БДИПЧ ОБСЕ Томас Раймер подтвердил, что БДИПЧ только направило в ЦИК Украины список имен, предложенных странами-членами ОБСЕ как краткосрочных наблюдателей в миссию ОБСЕ по наблюдению за президентскими выборами. В списке 24 человека, предложенные Россией.

      На прошлой неделе вступил в силу закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины по наблюдению за избирательным процессом в Украине". Он запрещает представителям РФ быть наблюдателями на украинских выборах.

      Россия предложила 14 кандидатур для участия в краткосрочной миссии БДИПЧ ОБСЕ. Ранее двое россиян были исключены из списка долгосрочных наблюдателей на украинских выборах из-за отказа Киева аккредитовать их. Позже Министерство иностранных дел России передумало направлять наблюдателей РФ на выборы президента Украины.

      Почему Украина не будет принимать заявку российских наблюдателей?
      С помощью своих наблюдателей Россия будет пытаться повлиять на украинцев во время выборов. 9 января глава МИД Украины Павел Климкин заявил о том, что Украина не будет принимать заявки о регистрации российских наблюдателей на президентские выборы, которые состоятся весной. По его словам, это необходимый шаг, ведь речь идет о представителях страны-агрессора. Украинская сторона уже направила официальное обращение в Бюро по демократии и правам человека ОБСЕ, в котором объяснила, почему на президентские выборы нельзя допускать представителей РФ.

      В ответ на это, посольство РФ заявило, что такое решение якобы противоречит нормам международного права и официальной позиции Киева в приверженности демократическим ценностям, включая организацию и проведение прозрачных выборов.

      7 февраля Верховная Рада проголосовала за основу и в целом за изменения в закон о наблюдении за избирательным процессом, который запрещает наблюдателям России участвовать в президентских и парламентских выборах в Украине.

      blog_ava
      Защита прав потребителей: как вернуть некачественный товар в магазин
      сегодня
      3957
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Украина – Россия Выборы Президента 2019 ОБСЕ
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Приватизация комнаты в общежитии: что об этом нужно знать
      сегодня , 16:01 Приватизация комнаты в общежитии: что об этом нужно знать
      12
      Готовність до виборів: чому Росія масово засилає бойовиків на підконтрольні території
      сегодня , 15:03 Готовність до виборів: чому Росія масово засилає бойовиків на підконтрольні території
      Олексій Чибісов 458
      Коррупция и закупки: кандидаты в президенты о ситуации в сфере обороны
      ОНЛАЙН
      сегодня , 12:14 Коррупция и закупки: кандидаты в президенты о ситуации в сфере обороны
      133
      Я защищаю честь Украины и горжусь этим, – чемпионка Европы по стрельбе из лука Жанна Наумова
      сегодня , 13:30 Я защищаю честь Украины и горжусь этим, – чемпионка Европы по стрельбе из лука Жанна Наумова
      Станіслав Безушко 86
      Топ лучших фильмов 2019 года, которые обязательно нужно увидеть каждому
      сегодня , 13:04 Топ лучших фильмов 2019 года, которые обязательно нужно увидеть каждому
      Юлія Турелик 276
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      Флаг Украины вывесили в оккупированном Донецке
       14 марта , 16:26
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Шахтер поборется с Боруссией Д за талантливого бразильского хавбека
       17 ноября 2018 , 14:47
      Почему не греет печка в салоне авто
       24 февраля , 17:05
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук