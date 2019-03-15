Россия предложила 24 кандидатов в наблюдатели на президентские выборы Украины

Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ направило в Киев список кандидатов в наблюдатели за выборами президента Украины.

В списке есть 24 кандидатуры, предложенные Россией, пишет "Интерфакс".

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Официальный представитель БДИПЧ ОБСЕ Томас Раймер подтвердил, что БДИПЧ только направило в ЦИК Украины список имен, предложенных странами-членами ОБСЕ как краткосрочных наблюдателей в миссию ОБСЕ по наблюдению за президентскими выборами. В списке 24 человека, предложенные Россией.

На прошлой неделе вступил в силу закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины по наблюдению за избирательным процессом в Украине". Он запрещает представителям РФ быть наблюдателями на украинских выборах.

Россия предложила 14 кандидатур для участия в краткосрочной миссии БДИПЧ ОБСЕ. Ранее двое россиян были исключены из списка долгосрочных наблюдателей на украинских выборах из-за отказа Киева аккредитовать их. Позже Министерство иностранных дел России передумало направлять наблюдателей РФ на выборы президента Украины.

Почему Украина не будет принимать заявку российских наблюдателей?

С помощью своих наблюдателей Россия будет пытаться повлиять на украинцев во время выборов. 9 января глава МИД Украины Павел Климкин заявил о том, что Украина не будет принимать заявки о регистрации российских наблюдателей на президентские выборы, которые состоятся весной. По его словам, это необходимый шаг, ведь речь идет о представителях страны-агрессора. Украинская сторона уже направила официальное обращение в Бюро по демократии и правам человека ОБСЕ, в котором объяснила, почему на президентские выборы нельзя допускать представителей РФ.



В ответ на это, посольство РФ заявило, что такое решение якобы противоречит нормам международного права и официальной позиции Киева в приверженности демократическим ценностям, включая организацию и проведение прозрачных выборов.



7 февраля Верховная Рада проголосовала за основу и в целом за изменения в закон о наблюдении за избирательным процессом, который запрещает наблюдателям России участвовать в президентских и парламентских выборах в Украине.